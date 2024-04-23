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23 Nisan Mesajları! Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri

23 Nisan Mesajları! Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri

Atatürk 23 Nisan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 10:14 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 10:15

23 Nisan, ulu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve Cumhuriyet'le birlikte istiklalimizi koruma görevini gelecek nesillere devrettiği önemli bir gündür. Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen en anlamlı bayram olan 23 Nisan'ın anlamını ve önemini vurgulayan en güzel 23 Nisan sözlerini, şiirlerini ve mesajlarını sevdiklerimizle paylaşarak, bu coşkuyu daha da artırıyoruz. 

İşte, bu özel günün anlamına uygun en güzel, özel, resimli 23 Nisan sözleri, şiirleri ve mesajları...

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Tarihsel Süreci: 23 Nisan'ın Önemi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Tarihsel Süreci: 23 Nisan'ın Önemi

23 Nisan, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olarak kabul edilir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1920 yılında açılışını simgeler ve ulusal egemenliğin ilanını temsil eder. 

23 Nisan, aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ederek, geleceğin teminatı olan çocukların, egemenliğin ve demokrasinin önemini anlamalarını ve bu değerleri benimsemelerini hedeflemiştir. Bu özel gün, çocukların eğlenceli etkinliklerle kutladığı bir bayram olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir bilinçlenme ve eğitim sürecidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanır. 

1921'den itibaren Milli Bayram olarak anılan bu özel gün, 23 Nisan 1929 tarihinden itibaren ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak anılmaya ve kutlanmaya başlamıştır. Bu bayram, hem ulusal egemenliğimizi kutladığımız hem de çocuklarımızın mutluluğunu paylaştığımız bir gündür.

Atatürk'ün 23 Nisan Mesajları ve Sözleri

Atatürk'ün 23 Nisan Mesajları ve Sözleri

  • '23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.' Mustafa Kemal Atatürk

  • 'Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.' Mustafa Kemal Atatürk

  • 'Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.' Mustafa Kemal Atatürk

  • 'Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.' Mustafa Kemal Atatürk

  • 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.' Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajları

  • 'Mustafa Kemal Atatürk’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!'

  • 'Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!'

  • 'Yürü ki çocuk, tarihin de seninle birlikte nice yüzyıllara yürüsün! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!'

  • 'Tüm çocuklarımıza neşeli, keyifli ve ilham verici bir 23 Nisan dileriz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!'

  • 'Bugün 23 Nisan. Bugün geleceğimizin büyüklerinin günü. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!'

En Güzel 23 Nisan Mesajları

En Güzel 23 Nisan Mesajları

  • 'Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.'

  • '23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…'

  • '23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.'

  • 'Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.'

  • 'Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajları

  • Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

  • 23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Bayramımız kutlu olsun. 

  • Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

  • 23 Nisan’ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım. 

  • Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız.

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En Farklı ve Anlamlı 23 Nisan Mesajları

En Farklı ve Anlamlı 23 Nisan Mesajları

  • '23 Nisan Türkiye'nin geleceği olan çocukların ve gençlerin bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!'

  • 'Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın hayatları boyunca mutlu, sağlıklı ve başarılı olmalarını diliyorum.'

  • 'Bugün, Türkiye'nin her köşesinde çocuklarımızın neşesiyle dolup taşan bir gün. Onların geleceğe olan umudu, bizlere güç veriyor.'

  • 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.'

  • 'Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.'

23 Nisan Kutlama Sözleri

23 Nisan Kutlama Sözleri

'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.' Mustafa Kemal Atatürk

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, bu kutsal vatanı ve Meclisi çocuklara emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.'

'Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.'

'Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin.' Mustafa Kemal Atatürk

'Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır.' Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan Şiirleri: Hasan Ali Yücel

23 Nisan Şiirleri: Hasan Ali Yücel

23 Nisan

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

23 Nisan Şiirleri

23 Nisan Şiirleri

Bugün 23 Nisan

Atatürk’ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

--------------------------

23 Nisan günü

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

--------------------------------------------

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

2024 Resimli 23 Nisan Mesajları

2024 Resimli 23 Nisan Mesajları

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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23 Nisan Resimli Mesajları

23 Nisan Resimli Mesajları

Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

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Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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'Baharın en güzel çiçekleri çocuklar. Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!'

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor milletimizin egemenliğini çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

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