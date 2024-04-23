23 Nisan Mesajları! Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri

23 Nisan, ulu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve Cumhuriyet'le birlikte istiklalimizi koruma görevini gelecek nesillere devrettiği önemli bir gündür. Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen en anlamlı bayram olan 23 Nisan'ın anlamını ve önemini vurgulayan en güzel 23 Nisan sözlerini, şiirlerini ve mesajlarını sevdiklerimizle paylaşarak, bu coşkuyu daha da artırıyoruz.

İşte, bu özel günün anlamına uygun en güzel, özel, resimli 23 Nisan sözleri, şiirleri ve mesajları...