20-26 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

La Grazia

Tür: Dram, Romantik

Süre: 2 saat 13 dakika

Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2026

Oyuncular: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

İtalya Cumhurbaşkanı Mariano De Santis’in hayatına odaklanan film, görev ve vicdan arasında sıkışan bir adamın hikayesini anlatıyor. İki önemli af kararıyla yüzleşmek zorunda kalan De Santis, hem siyasi hem de kişisel hayatını etkileyen zorlu bir sürecin içine giriyor. Ahlaki ikilemler, sorumluluk duygusu ve güç karşısında verilen kararlar filmin merkezinde yer alıyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie

Tür: Komedi

Süre: 1 saat 39 dakika

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Hayatları boyunca sahneye çıkma hayali kuran iki yakın arkadaşın hikayesini anlatan film, absürt ve eğlenceli bir yolculuk sunuyor. Planlarının ters gitmesiyle kendilerini geçmişte bulan ikili, hem zamana karşı yarışmak hem de hayallerini ayakta tutmak zorunda kalıyor. Tuhaf olaylar ve beklenmedik gelişmelerle ilerleyen hikaye, komedi sevenler için dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor.

Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

Süre: 2 saat 26 dakika

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Serinin ikinci filminde Katniss’in mücadelesi daha da büyüyor. Zafer sonrası başlayan yeni süreçte yalnızca kişisel hayatta kalma savaşı değil, bütün sistemin dengelerini değiştirecek bir direnişin ayak sesleri de duyuluyor. Başkan Snow’un baskısı artarken yeni oyunlar çok daha tehlikeli hale geliyor. Yeniden vizyona giren film, seriyi sinemada izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan yapımlarından biri oluyor.

Yolun Sonu Nebi

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Oyuncular: Selim Gülgören, Tuğçe Görücü, Vanessa Fery

Hayatın sert gerçekleriyle mücadele eden karakterlerin hikayesini konu alan film, insan ilişkileri ve duygusal kırılmalar üzerine kurulu bir anlatı sunuyor. Geçmişten gelen izler, karakterlerin bugününü belirlerken hikaye giderek daha ağır bir ruh haline bürünüyor. Sade ama duygusal yoğunluğu yüksek anlatımıyla dikkat çekiyor.