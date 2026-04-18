20-26 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Devlerin Savaşı
Tarih: 20 Nisan
Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu
Tür: Tarihi Dram
Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Müzik tarihinin iki büyük ismi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyan oyun, sanat dünyasının perde arkasındaki gerilimi güçlü bir anlatımla sunuyor. Kıskançlık, hayranlık, disiplin ve tutkuyla örülen hikaye, yalnızca iki şefin çatışmasını değil, iki farklı dünya görüşünün karşılaşmasını da sahnede görünür kılıyor.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, gelenek ile modernlik arasında sıkışan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Hayri İrdal’ın çocukluğundan başlayarak zaman kavramıyla kurduğu ilişki, sahnede hem düşünsel hem de duygusal bir yolculuğa dönüşüyor. Serkan Keskin’in tek kişilik performansı, oyunun en dikkat çekici taraflarından biri olarak öne çıkıyor.
Veda Yemeği
İnsan ilişkilerindeki zorunlu yakınlıkları ve sosyal nezaketi mizahi bir dille ele alan oyun, arkadaşlık kavramını sorgulayan hikayesiyle dikkat çekiyor. Görmek istemediğimiz ama hayatımızda tutmaya devam ettiğimiz insanlarla ilişkiler üzerinden ilerleyen yapım, hem komik hem de rahatsız edici derecede tanıdık bir atmosfer kuruyor.
Sabotaj
Güncel meseleleri, toplumsal çelişkileri ve hayatın içinden absürt durumları sahneye taşıyan Sabotaj, klasik bir tiyatro oyunu gibi değil, daha çok seyirciyle doğrudan temas kuran canlı bir gösteri gibi ilerliyor. Politik mizahın ön planda olduğu yapım, interaktif yapısıyla her temsilinde farklı bir enerji yakalıyor.
Herkes Kocama Benziyor
Tarih: 21 Nisan
Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi
Tür: Komedi, Trajedi, Dram
Oyuncular: Pınar Güntürkün
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 15+
Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in sesiyle ilerleyen oyun, bir kadının öfkesini, kırgınlığını ve geçmişle hesaplaşmasını sahneye taşıyor. Sert, gerçek ve zaman zaman sarsıcı bir anlatı kuran hikaye, karakterin iç dünyasını katman katman açıyor. Tek kişilik performansın gücü oyunun duygusal etkisini daha da artırıyor.
İzninle
Tarih: 21 Nisan
Mekan: BAOB Sahne, Bursa
Tür: Dram
Oyuncular: Işıl Yücesoy
Yaş sınırı: 8+
Uzun yıllar süren evliliğinin ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatan oyun, toplumsal baskılar ve kişisel özgürlük arasında sıkışmış bir karakteri merkeze alıyor. Müzikli yapısıyla öne çıkan İzninle, tanıdık duygular üzerinden ilerleyen samimi bir sahne deneyimi sunuyor.
Ruh Öküzüm
Kadın erkek ilişkilerine eğlenceli bir yerden yaklaşan oyun, gündelik hayatın içinden tanıdık durumları seyirciyle buluşturuyor. İlişkilerdeki iletişim sorunları, beklentiler ve yanlış anlaşılmalar mizahi bir dille aktarılırken, ortaya sıcak ve tempolu bir komedi çıkıyor.
Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler
Kendi hayatını, gözlemlerini ve iç sesini mizahla birleştiren Ali Rıza Tanyeli, sahnede samimi ve rahat bir atmosfer kuruyor. Gösteri, hem kişisel hikayeler hem de gündelik hayatın absürtlükleri üzerinden ilerliyor. Seyirciyle kurduğu doğrudan bağ, performansı daha da güçlü hale getiriyor.
Maskbeth
Tarih: 21 Nisan
Mekan: Podyum Sanat Mahal
Tür: Trajedi
Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 13+
Macbeth’ten ilham alan bu yorum, hırs, iktidar tutkusu ve yıkım temasını bugünün dünyasından bakarak yeniden kuruyor. Klasik metni birebir tekrar etmek yerine onu farklı katmanlarla yeniden tartışmaya açan oyun, kader ve görünmeyen güçler üzerine düşündüren karanlık bir sahne atmosferi yaratıyor.
Hamlet’in iç çatışmasını merkeze alan bu uyarlama, hikayeyi daha yalın ama daha yoğun bir biçimde sahneye taşıyor. İntikam kadar vicdan, öfke kadar bastırılmış acı da oyunun merkezinde yer alıyor. Klasik metnin bugüne taşınan ruhu, sade ama etkili bir yorumla izleyiciye ulaşıyor.
Yorum Yazın