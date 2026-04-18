20-26 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 10:50 Son Güncelleme: 18.04.2026 - 10:53

20-26 Nisan haftasında sanat takvimi oldukça yoğun görünüyor. Vizyonda yeni filmler izleyiciyle buluşurken tiyatro sahnelerinde de birbirinden farklı yapımlar sahnelenmeye devam ediyor. Ankara, İzmir ve Bursa’da hem yerli hem de yabancı filmler dikkat çekerken, sahnede komediden drama uzanan geniş bir oyun seçkisi yer alıyor. Haftayı değerlendirmek isteyenler için seçenekler oldukça fazla. 

İşte bu hafta izleyebileceğiniz film ve tiyatro oyunları!

23-29 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

23-29 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

La Grazia

  • Tür: Dram, Romantik

  • Süre: 2 saat 13 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2026

  • Oyuncular: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

İtalya Cumhurbaşkanı Mariano De Santis’in hayatına odaklanan film, görev ve vicdan arasında sıkışan bir adamın hikayesini anlatıyor. İki önemli af kararıyla yüzleşmek zorunda kalan De Santis, hem siyasi hem de kişisel hayatını etkileyen zorlu bir sürecin içine giriyor. Ahlaki ikilemler, sorumluluk duygusu ve güç karşısında verilen kararlar filmin merkezinde yer alıyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie

  • Tür: Komedi

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Hayatları boyunca sahneye çıkma hayali kuran iki yakın arkadaşın hikayesini anlatan film, absürt ve eğlenceli bir yolculuk sunuyor. Planlarının ters gitmesiyle kendilerini geçmişte bulan ikili, hem zamana karşı yarışmak hem de hayallerini ayakta tutmak zorunda kalıyor. Tuhaf olaylar ve beklenmedik gelişmelerle ilerleyen hikaye, komedi sevenler için dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor.

Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

  • Süre: 2 saat 26 dakika

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Serinin ikinci filminde Katniss’in mücadelesi daha da büyüyor. Zafer sonrası başlayan yeni süreçte yalnızca kişisel hayatta kalma savaşı değil, bütün sistemin dengelerini değiştirecek bir direnişin ayak sesleri de duyuluyor. Başkan Snow’un baskısı artarken yeni oyunlar çok daha tehlikeli hale geliyor. Yeniden vizyona giren film, seriyi sinemada izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan yapımlarından biri oluyor.

Yolun Sonu Nebi

  • Tür: Dram

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Selim Gülgören, Tuğçe Görücü, Vanessa Fery

Hayatın sert gerçekleriyle mücadele eden karakterlerin hikayesini konu alan film, insan ilişkileri ve duygusal kırılmalar üzerine kurulu bir anlatı sunuyor. Geçmişten gelen izler, karakterlerin bugününü belirlerken hikaye giderek daha ağır bir ruh haline bürünüyor. Sade ama duygusal yoğunluğu yüksek anlatımıyla dikkat çekiyor.

20-26 Nisan: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Gökhan Ünver Stand Up

  • Tarih: 23-24 Nisan

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu (23 Nisan), Yenimahalle Nazım Hikmet KM Yıldız Kenter Salonu (24 Nisan)

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Gökhan Ünver

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Sosyal medyada yakaladığı geniş kitleyi sahneye taşıyan Gökhan Ünver, günlük hayatın içinden konuları keskin gözlemlerle harmanlıyor. Evlilik, ilişkiler, aile hayatı ve modern yaşamın absürtlükleri üzerine kurulu gösteri, izleyicinin kendinden parçalar bulabileceği samimi ve tempolu bir stand up deneyimi sunuyor.

Şakşakçılar

  • Tarih: 24 Nisan

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk SM Kırmızı Salon

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Erkan Baylav, Albina Özden

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

1890’ların Paris’inde geçen hikâye, tiyatro dünyasının perde arkasındaki görünmeyen kahramanlarını sahneye taşıyor. Alkış düzenini sağlamakla görevli “şakşakçıların” başına gelen aksilikler, prömiyer öncesi büyük bir kaosa dönüşüyor. Müzik, tempo ve doğaçlama hissi veren sahneleriyle izleyiciyi içine çeken oyun, sahne sanatlarının görünmeyen yüzünü eğlenceli bir dille anlatıyor.

Devlerin Savaşı

  • Tarih: 26 Nisan

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk SM Kırmızı Salon

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Dünya müzik tarihine damga vuran iki büyük şefin rekabeti sahneye taşınıyor. Karajan ve Bernstein arasındaki çekişme, yalnızca müzik üzerinden değil; disiplin, özgürlük, ego ve sanat anlayışı üzerinden derin bir çatışmaya dönüşüyor. Sahnede iki farklı dünyanın çarpışması izleyiciye güçlü bir dramatik deneyim sunuyor.

Ahududu

  • Tarih: 22 Nisan

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Yıllardır kapalı gişe oynayan bu klasik komedi, “iyilik” adına yapılan tuhaf planların nasıl kontrolden çıktığını anlatıyor. İki sevimli kadının yalnız insanlara yardım etme yöntemi giderek absürt bir hâl alırken, ortaya bol kahkahalı bir hikâye çıkıyor. Usta oyunculuklar ve tempolu sahne akışıyla seyirciyi baştan sona eğlendirmeyi başarıyor.

İlker Gümüşoluk Stand Up

  • Tarih: 22 Nisan

  • Mekan: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: İlker Gümüşoluk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Gündelik hayatın içinden kesitleri kendine has anlatımıyla sahneye taşıyan İlker Gümüşoluk, ilişkilerden sosyal medyaya kadar pek çok konuyu esprili bir dille ele alıyor. Anlatım tarzı ve hikâye kurma becerisiyle öne çıkan gösteri, izleyiciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde samimi bir atmosfer yaratıyor.

Entrikalı Dolap Komedyası

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: Ankara DT Şinasi Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

İyilik ve kötülük arasında sıkışmış karakterlerin yer aldığı hikâye, bol entrikalı bir ev ortamında geçiyor. Karakterlerin çıkar çatışmaları ve beklenmedik hamleleri, sahnede sürekli değişen dengeler yaratıyor. Hızlı temposu ve sürprizli gelişmeleriyle izleyiciyi içine çeken eğlenceli bir komedi.

Körlük

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: Mesafe Sahne

  • Tür: Gerilim

  • Oyuncular: Burçin Yalçın, Elif Demir, Doğa Patır, Erdem Ulusal

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bir anda yayılan gizemli bir körlük salgını, toplumun düzenini altüst eder. İnsanlar hayatta kalma mücadelesi verirken, medeniyetin ince çizgileri hızla yok olur. Güç, korku ve ahlak kavramlarının sorgulandığı oyun, izleyiciyi rahatsız eden ama düşündüren bir atmosfer yaratıyor.

Ben Anadolu

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: Panora Actor Studio

  • Tür: Komedi, Dram

  • Süre: 45 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Anadolu’nun farklı dönemlerinde yaşamış kadınların hikâyeleri tek bir bedende hayat buluyor. Tarih boyunca iz bırakmış kadın karakterler, sahnede güçlü bir anlatımla birleşiyor. Kısa süresine rağmen yoğun bir anlatı sunan oyun, geçmiş ile bugünü duygusal bir bağla buluşturuyor.

Aşk Grevi

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Naime Sinem Lokbaş, Esin Ercan, Asena Çelik Melikoğlu, İrem Öztürk

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Antik bir hikâyeden ilham alan oyun, kadınların savaşı durdurmak için başlattığı sıra dışı bir planı konu alıyor. Eğlenceli dili, dans ve müzikle desteklenen sahneleriyle izleyiciyi enerjik bir atmosfere çekiyor. Mizahın arkasında ise toplumsal mesajlar dikkat çekiyor.

20-26 Nisan: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Doğu Ekspresinde Cinayet

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Polisiye

  • Oyuncular: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Agatha Christie’nin kült eseri sahnede gerilim dolu bir atmosferle hayat buluyor. İstanbul’dan yola çıkan trenin içinde işlenen gizemli cinayet, herkesin şüpheli olduğu karmaşık bir bulmacaya dönüşüyor. Hercule Poirot’nun zekâ dolu çözüm süreci, izleyiciyi son ana kadar tahmin yürütmeye zorlayan sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Neyzen Tevfik “Hiç”

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Uğur Yücel

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Sıra dışı kişiliği ve sivri diliyle tanınan Neyzen Tevfik’in hayatı sahnede güçlü bir yorumla anlatılıyor. Uğur Yücel’in performansıyla şekillenen oyun, toplum kurallarına başkaldıran bir ruhun iç dünyasını şiir, müzik ve anekdotlarla harmanlıyor. Hem düşündüren hem de duygusal yoğunluğu yüksek bir anlatı sunuyor.

Kürk Mantolu Madonna

  • Tarih: 22 Nisan

  • Mekan: Ege Üniversitesi AKM Yunus Emre Salonu

  • Tür: Dram, Trajedi

  • Oyuncular: Merve Köse, Murat Dereli, Muharrem Fındıcak, Hasan Özperçin

  • Süre: 82 dakika

  • Yaş sınırı: 11+

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki derin ve kırılgan ilişkiyi sahneye taşıyor. Aşk, yalnızlık ve insanın iç dünyasına dair güçlü anlatımıyla izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Minimal ama etkileyici sahne diliyle hikâyenin duygusu ön planda tutuluyor.

Ali Rıza Tanyeli – Kendime Düşünceler

  • Tarih: 22 Nisan

  • Mekan: İzmir Performance Hall

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Kendi hayatından ve gözlemlerinden yola çıkan Ali Rıza Tanyeli, sahnede iç sesini mizaha dönüştürüyor. Absürt benzetmeler ve samimi anlatımıyla şekillenen gösteri, izleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren bir stand up deneyimi sunuyor.

Etekler ve Pantolonlar

  • Tarih: 22 Nisan

  • Mekan: Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Üç kadının hayatları üzerinden ilerleyen hikâye, evlilik, aldatma ve bireysel özgürlük gibi konuları eğlenceli bir dille ele alıyor. Geçmişle yüzleşen karakterler, kendi hayatlarını sorgularken izleyiciye hem kahkaha hem de içsel bir sorgulama sunuyor.

Güle Güle Diva

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Eda Nur Solaklı

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Bir kadının hayat ve ölüm arasındaki ince çizgide yaptığı içsel yolculuk sahneye taşınıyor. Hastane ortamında kesişen farklı kadın hikâyeleri, umut ve hayal kırıklıklarıyla birlikte anlatılıyor. Duygusal yoğunluğu yüksek olsa da yer yer mizahi dokunuşlarla dengelenen bir anlatım sunuyor.

Sürüklenmiş

  • Tarih: 21-22 Nisan

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena (21 Nisan), Bostanlı Suat Taşer Salonu (22 Nisan)

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Rıza Kocaoğlu, Tuğrul Tülek

  • Süre: 80 dakika

Bir baba ve çocuk arasındaki kopuş üzerinden ilerleyen hikâye, kayıp, özlem ve yüzleşme temalarını merkeze alıyor. Denizin metafor olarak kullanıldığı anlatımda, geçmişle hesaplaşma ve affetme duygusu derin bir şekilde işleniyor. Duygusal yoğunluğu yüksek, sade ama etkileyici bir sahne deneyimi sunuyor.

20-26 Nisan: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Devlerin Savaşı

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Müzik tarihinin iki büyük ismi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyan oyun, sanat dünyasının perde arkasındaki gerilimi güçlü bir anlatımla sunuyor. Kıskançlık, hayranlık, disiplin ve tutkuyla örülen hikaye, yalnızca iki şefin çatışmasını değil, iki farklı dünya görüşünün karşılaşmasını da sahnede görünür kılıyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu

  • Tür: Dram, Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, gelenek ile modernlik arasında sıkışan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Hayri İrdal’ın çocukluğundan başlayarak zaman kavramıyla kurduğu ilişki, sahnede hem düşünsel hem de duygusal bir yolculuğa dönüşüyor. Serkan Keskin’in tek kişilik performansı, oyunun en dikkat çekici taraflarından biri olarak öne çıkıyor.

Veda Yemeği

  • Tarih: 26 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

İnsan ilişkilerindeki zorunlu yakınlıkları ve sosyal nezaketi mizahi bir dille ele alan oyun, arkadaşlık kavramını sorgulayan hikayesiyle dikkat çekiyor. Görmek istemediğimiz ama hayatımızda tutmaya devam ettiğimiz insanlarla ilişkiler üzerinden ilerleyen yapım, hem komik hem de rahatsız edici derecede tanıdık bir atmosfer kuruyor.

Sabotaj

  • Tarih: 20 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: İnteraktif Show

  • Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Barış Atay

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Güncel meseleleri, toplumsal çelişkileri ve hayatın içinden absürt durumları sahneye taşıyan Sabotaj, klasik bir tiyatro oyunu gibi değil, daha çok seyirciyle doğrudan temas kuran canlı bir gösteri gibi ilerliyor. Politik mizahın ön planda olduğu yapım, interaktif yapısıyla her temsilinde farklı bir enerji yakalıyor.

Herkes Kocama Benziyor

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in sesiyle ilerleyen oyun, bir kadının öfkesini, kırgınlığını ve geçmişle hesaplaşmasını sahneye taşıyor. Sert, gerçek ve zaman zaman sarsıcı bir anlatı kuran hikaye, karakterin iç dünyasını katman katman açıyor. Tek kişilik performansın gücü oyunun duygusal etkisini daha da artırıyor.

İzninle

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Işıl Yücesoy

  • Yaş sınırı: 8+

Uzun yıllar süren evliliğinin ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatan oyun, toplumsal baskılar ve kişisel özgürlük arasında sıkışmış bir karakteri merkeze alıyor. Müzikli yapısıyla öne çıkan İzninle, tanıdık duygular üzerinden ilerleyen samimi bir sahne deneyimi sunuyor.

Ruh Öküzüm

  • Tarih: 22 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Kadın erkek ilişkilerine eğlenceli bir yerden yaklaşan oyun, gündelik hayatın içinden tanıdık durumları seyirciyle buluşturuyor. İlişkilerdeki iletişim sorunları, beklentiler ve yanlış anlaşılmalar mizahi bir dille aktarılırken, ortaya sıcak ve tempolu bir komedi çıkıyor.

Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler

  • Tarih: 25 Nisan

  • Mekan: Lalibi Meşelipark

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Kendi hayatını, gözlemlerini ve iç sesini mizahla birleştiren Ali Rıza Tanyeli, sahnede samimi ve rahat bir atmosfer kuruyor. Gösteri, hem kişisel hikayeler hem de gündelik hayatın absürtlükleri üzerinden ilerliyor. Seyirciyle kurduğu doğrudan bağ, performansı daha da güçlü hale getiriyor.

Maskbeth

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Macbeth’ten ilham alan bu yorum, hırs, iktidar tutkusu ve yıkım temasını bugünün dünyasından bakarak yeniden kuruyor. Klasik metni birebir tekrar etmek yerine onu farklı katmanlarla yeniden tartışmaya açan oyun, kader ve görünmeyen güçler üzerine düşündüren karanlık bir sahne atmosferi yaratıyor.

Hamlet

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

Hamlet’in iç çatışmasını merkeze alan bu uyarlama, hikayeyi daha yalın ama daha yoğun bir biçimde sahneye taşıyor. İntikam kadar vicdan, öfke kadar bastırılmış acı da oyunun merkezinde yer alıyor. Klasik metnin bugüne taşınan ruhu, sade ama etkili bir yorumla izleyiciye ulaşıyor.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
