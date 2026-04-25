Zendaya Ve Robert Pattinson’ın Yeni Filmi “Drama” Gişede Rekor Kırdı
Sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratan ve başrollerinde Zendaya ile Robert Pattinson’ın yer aldığı Drama (The Drama) filmi, gişe verileriyle tüm rakiplerini geride bırakarak rekor kırdı. Kristoffer Borgli tarafından yönetilen yapım, gösterime girdiği ilk günden itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve dijital platformlarda en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
Zendaya ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı Drama filmi, dünya genelinde 100 milyon dolar hasılat barajını aşarak gişede tarihi bir rekor kırdı.
Stüdyo verilerine göre, sinemaya giden her 10 kişiden 8'inin bileti doğrudan başrol oyuncuları Zendaya ve Robert Pattinson için aldığı saptandı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
