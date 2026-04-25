Zendaya Ve Robert Pattinson’ın Yeni Filmi “Drama” Gişede Rekor Kırdı

Zendaya Ve Robert Pattinson’ın Yeni Filmi “Drama” Gişede Rekor Kırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
25.04.2026 - 14:55

Sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratan ve başrollerinde Zendaya ile Robert Pattinson’ın yer aldığı Drama (The Drama) filmi, gişe verileriyle tüm rakiplerini geride bırakarak rekor kırdı. Kristoffer Borgli tarafından yönetilen yapım, gösterime girdiği ilk günden itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve dijital platformlarda en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. Gelin detaylara geçelim…

Zendaya ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı Drama filmi, dünya genelinde 100 milyon dolar hasılat barajını aşarak gişede tarihi bir rekor kırdı.

Zendaya ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı Drama filmi, dünya genelinde 100 milyon dolar hasılat barajını aşarak gişede tarihi bir rekor kırdı.

A24 stüdyosunun 13 yıllık geçmişinde bu önemli sınırı geçen beşinci film olduğu öğrenilen yapım, başarısını vizyondaki henüz 19. gününde tescilledi. Yaklaşık 28 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan filmin, maliyetini sadece ilk 48 saat içinde geri kazandığı bilgisine ulaşıldı. Zendaya’nın kariyerindeki bir önceki bağımsız yapımı olan Challengers filminin 96,1 milyon dolarlık hasılatını da geride bırakan Drama, oyuncunun en başarılı orijinal işi haline geldi.

Stüdyo verilerine göre, sinemaya giden her 10 kişiden 8'inin bileti doğrudan başrol oyuncuları Zendaya ve Robert Pattinson için aldığı saptandı.

Stüdyo verilerine göre, sinemaya giden her 10 kişiden 8'inin bileti doğrudan başrol oyuncuları Zendaya ve Robert Pattinson için aldığı saptandı.

Filmin Amerika içindeki kazancı 42 milyon dolara yaklaşırken, uluslararası pazarlarda 60 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildiği kaydedildi. Özellikle İngiltere, Fransa ve Meksika gibi bölgelerde filmin en çok izlenen yapımlar arasında yer aldığı görüldü. A24 stüdyosunun bu başarısı, Everything Everywhere All at Once ve Civil War gibi dev bütçeli işlerinin yanına yeni bir hit daha eklediği şeklinde yorumlandı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
