article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İnternette Mimlerini Gördüğümüz Anda İçimizde İzleme İsteği Uyandıran Dizi ve Filmler

İnternette Mimlerini Gördüğümüz Anda İçimizde İzleme İsteği Uyandıran Dizi ve Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 16:14 Son Güncelleme: 24.04.2026 - 16:18

Bazı dizi ve filmler, internet üzerinde dolaşan kısa sahne ve mimlerle bile izleyicide güçlü bir merak uyandırıyor. Bağlamı bilinmese dahi dikkat çekici karakterler ve replikler, izleme isteğini tetikliyor. Bu içerikler, çoğu zaman daha başlamadan hikâyeye dahil olma hissi yaratıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Ucuz Roman
Film

Amerikan Sapığı
Film

G.O.R.A.
Film

A.R.O.G
Film

Yüzüklerin Efendisi
Film

Yıldızlararası
Film

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında
Film

Ezel
Dizi

Aşk-ı Memnu
Dizi

Avrupa Yakası
Dizi

The Office
Dizi

Narcos
Dizi

Yaprak Dökümü
Dizi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi
Dizi

Cennet Mahallesi
Dizi

Kuzey Güney
Dizi

Doktorlar
Dizi

Spider-Man: The New Animated Series
Dizi

Willem Dafoe
Oyuncu

Christian Bale
Oyuncu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Office

Michael, eski düşmanı Toby'nin ofise geri döndüğünü gördüğünde büyük bir panikle 'No, god please no!' diye bağırır. Sosyal medyada bu sahne, istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında duyulan saf dehşeti ve reddedişi anlatmak için kullanılır.

Narcos (Bekleyen Escobar)

Dizide Pablo Escobar’ın yalnızlık ve çaresizlik içinde farklı yerlerde boş boş beklediği anlardan oluşan bir kolajdır. İnternet kültüründe bir haberi, bir kişiyi veya bir olayı sabırsızlıkla bekleyenlerin ruh halini temsil eder.

Spider-Man (1967)

1967 yapımı çizgi dizide bir suçlunun Örümcek Adam kılığına girip gerçek olanla yüzleştiği sahneden doğmuştur. Genellikle birbirine benzeyen iki kişinin veya benzer hataları yapan tarafların birbirini suçladığı durumlarda tercih edilir.

Pulp Fiction

Vincent Vega karakterinin kendisine seslenilen bir odada, sesin nereden geldiğini anlamayarak şaşkınlıkla etrafına bakındığı andır. Bir ortamda ne yapacağını bilememe, yolu kaybetme veya bir şeyin eksikliğini fark etme durumlarını simgeler.

Yüzüklerin Efendisi

Boromir'in eliyle halka yaparak 'One does not simply walk into Mordor' (Mordor'a öyle elini kolunu sallayarak giremezsin) dediği sahne, zor işleri anlatmak için kullanılan ilk büyük internet mimlerindendir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldızlararası

Cooper'ın yıllar sonra çocuklarından gelen video mesajlarını izlerken gözyaşlarına boğulduğu andır. Sosyal medyada genellikle geçmişe duyulan büyük özlemi veya 'keşke bu hatayı yapmasaydım' dedirten ağır pişmanlıkları anlatmak için kullanılır.

At Eternity's Gate

Willem Dafoe'nun bir film setinde şaşkınlık ve korkuyla gökyüzüne baktığı ikonik bir karedir. Genellikle yaklaşan büyük bir tehlikeyi, beklenmedik bir zam haberini veya kaçınılmaz bir sorumluluğu fark etme anlarında paylaşılır.

American Psycho

Christian Bale'in canlandırdığı karakterin, etrafındaki her şeyi boş verip kulaklığıyla kararlı bir şekilde yürüdüğü sahnedir. Dış dünyayla bağı kesip kendi işine odaklananları veya 'havalı' bir şekilde bir yere gidenleri simgelemek için kullanılır.

Aşk-ı Memnu

Behlül’ün Bihter’e “aptallık etme” dediği sahne, aralarındaki gerilimin iyice tırmandığı ve Bihter’in duygusal olarak sıkıştığı bir anı gösterir. İkili arasındaki karmaşık ilişki ve Bihter’in ne yapacağını bilememesi bu sahnede net şekilde hissediliyor.

Aşk-ı Memnu'dan konu açılmışken...

Adnan Ziyagil'in sanki sonunu tahmin edercesine Behlül'ü 'O senin yengen yengen' diye uyardığı o sahne... Bilinçaltımızın bir köşesinde kira vermeden yaşıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Mete karakterinin artık son raddeye gelip evi yaktığı sahne... Hatırlamayanınız yoktur.

Adını Feriha Koydum

Kapıcı kızı desek de tüm olaylardan 'bayılarak' sivrilen Feriha hepimizden bir parça taşıyor.

Ezel

Şebnem’in 'Anadolulu, cahil, neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş, çok ezik' diyerek tanımladığı Tevfik, bu sözleri duyduğunda 'İlk günden aşıktım zaten' diyerek karakterinin saf sadakatini ve derin duygusal yükünü ortaya koyuyor.

Kuzey Güney

Kuzey Güney dizisindeki çiçek detayı, Kuzey'in Cemre'ye olan saf ve imkansız aşkını ifade eden en güçlü sadakat ve fedakarlık simgesi biliyorsunuz. Özellikle Kuzey'in maddi imkansızlıklar içinde aldığı çiçeğin elinde kaldığı sahneler, izleyiciler için dizinin en ikonik ve duygusal anlarını temsil ediyor.

Avrupa Yakası

Burhan Altıntop Türk dizi tarihinin en ironik karakterlerinden biri... 'Ben aslında yoğum...' diyerek güncel ruh halimizi en net şekilde anlatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaprak Dökümü

Hayriye Hanım'ın en ufak olayda bile 'ağzımızın tadı kaçmasın' dediğini hepimiz biliyoruz. Öyle ki, bu cümle birçoğumuzun ağzına pelesenk olmuş desek abartmayız.

Doktorlar

Ela'nın Levent'e son anda söylediği o mistik cümle.

A.R.O.G.

Modern tıbbın imkanlarından çok uzak bir dönemde geçen bu replik, bir şeye anlam verilemediğinde veya bir hata ile karşılaşıldığında kullanılan en popüler şaşkınlık mimlerinden biridir. Genellikle absürt bir durumun ortasında mantık arayanların sesi olur

G.O.R.A.

'Doğada bulunan 4 element' sahnesi, cehaletin özgüvenle birleştiği anları ve saçma iddiaları temsil eder. Özellikle bilimsel veya teknik konularda yanlış bilgi verenlerle dalga geçmek için birebirdir.

Cennet Mahallesi ile kapatalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın