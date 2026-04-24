59 Yaşında Olmasına Rağmen 20'liklere Taş Çıkaran Fenomen Asla Umursamadığı 3 Şeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 14:15

59 yaşındaki Brezilyalı fenomen Edson Brandao, genç görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Brandao, yıllara meydan okuyan formunun ardında belirli alışkanlıklardan çok, yıllardır doğru sanılan bazı fitness inançlarını tamamen görmezden gelmesinin yattığını söylüyor. Brandao, özellikle üç yaygın fitness yaklaşımını artık umursamadığını belirterek, bu değişimin hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini daha iyi bir noktaya taşıdığını ifade ediyor.

59 yaşındaki Brezilyalı yazar ve sosyal medya fenomeni Edson Brandao, yıllardır genç görünümünün sırrını paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

Ancak ona göre asıl kırılma noktası, “fitness dünyasında doğru sanılan üç büyük miti” tamamen hayatından çıkarması.

Edson, 751 bin takipçisine yaptığı paylaşımda şu sözlerle başlıyor:

“59 yaşındayım ve her zamankinden daha fitim. Daha güçlü, daha enerjik ve daha gençim. Üstelik buna rağmen değil, öğrendiklerim sayesinde böyleyim.”

Yıllarca “40 yaşından sonra vücut yavaşlar, metabolizma düşer, en iyi yıllar geride kalır” gibi inanışlara inandığını söyleyen Brandao, bunların tamamen yanlış olduğunu savunuyor.

“Hepsi yanlış inançlardı”

Edson’a göre yaşlanmayı hızlandıran şey yaş değil, zihindeki sınırlar. Kendi deneyimini ise şöyle özetliyor:

“Şu an 39 yaşıma kıyasla daha fazla enerjim var. Vücudum daha fit, zihnim daha berrak, uykum daha derin. Sabahları ağrıyla değil, motivasyonla uyanıyorum.”

Bunun bir “mucize diyet” ya da aşırı kısıtlamalarla olmadığını özellikle vurguluyor. Tam tersine, sürdürülebilir alışkanlıkların önemine dikkat çekiyor.

Beslenme ve rutininde ne var?

Brandao’nun günlük düzeninde öne çıkanlar oldukça sade ama istikrarlı:

  • Beyin sağlığı için kabak çekirdeği ve yaban mersini

  • Enerji üretimi için pancar

  • Hormon dengesi için somon, avokado ve yumurta

  • Bağırsak sağlığı için zencefil ve sarımsak

  • Metabolizma desteği için tarçın, yeşil çay ve zeytinyağı

  • Uyku kalitesi için kivi

  • Doğal testosteron desteği için Brezilya cevizi ve yumurta

“Mükemmel değilim, sadece istikrarlıyım” diyerek yaklaşımını özetliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
