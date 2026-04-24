Sık Sık Uyuyorsanız Dikkat: Gündüz Şekerlemeleri Gizli Sağlık Sorunlarının Habercisi Olabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 13:35

Gün içinde kısa bir şekerleme çoğu zaman masum bir kaçış gibi görülür. Ancak bu alışkanlık sıklaşmaya başladıysa, işin rengi değişiyor. Son araştırmalar, özellikle düzenli gündüz uykularının bazı sağlık sorunlarının erken sinyali olabileceğine işaret ediyor.

Yeni yayımlanan bir araştırma, gündüz uykusunun özellikle ileri yaş grubunda sanıldığı kadar zararsız olmadığını ortaya koydu.

Arada sırada yapılan kısa şekerlemelerin dinlendirici etkisi bilinse de, bu alışkanlığın sıklaşması bazı sağlık riskleriyle bağlantılı olabilir.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan ve 56 yaş üzeri 1.338 yetişkini kapsayan çalışma, yaklaşık 19 yıllık veriyi analiz etti. Bulgulara göre gün içinde sık ve uzun süreli uyuyan bireylerde genel ölüm riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmada özellikle sabah saatlerinde yapılan kestirmelerin, altta yatan sağlık sorunlarıyla daha güçlü bir ilişki gösterdiği vurgulandı.

Uzmanlara göre kısa süreli şekerlemeler yorgunluğu azaltıp zihinsel performansı artırabilir.

Ancak bu sürenin uzaması veya düzensiz hale gelmesi, daha ciddi tabloların habercisi olabilir. Çalışmada, aşırı gündüz uykusunun nörodejeneratif hastalıklar, kalp-damar rahatsızlıkları ve genel sağlık durumunda bozulma ile ilişkilendirilebileceği belirtildi.

Ayrıca araştırmacılar, sabah ve öğleden sonra hissedilen yorgunluğun farklı nedenlere dayanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kronik inflamasyonun gün içinde artan uyku ihtiyacını tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Benzer sonuçlar daha önce Harvard Medical School Division of Sleep Medicine ve Massachusetts General Hospitaltarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada da ortaya konmuştu. Yaklaşık 90 bin yetişkinin incelendiği bu araştırma, düzensiz ve uzun gündüz uykularının sağlıkta bozulmayla ilişkili olabileceğini göstermişti.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
