Vitamin Takviyeleri Sandığınız Kadar Masum Olmayabilir: Mide Ağrısı ve İshalin Gözden Kaçan Nedeni

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Mide ağrısı, bulantı ya da ani bağırsak değişimleri çoğu zaman “yanlış yemek” ya da geçici bir rahatsızlık gibi görülüyor. Ama asıl suçlu bazen tabağınız değil, her gün düzenli olarak aldığınız vitamin ve takviyeler olabilir. Özellikle aç karnına ya da bilinçsiz dozda kullanılan bazı vitaminler, sindirim sistemini fark ettirmeden zorlayabiliyor.

Mide ağrısı, bulantı, reflü ya da ani bağırsak değişimleri çoğu zaman “yanlış bir öğün” ya da geçici bir hassasiyet olarak yorumlanıyor.

Ancak uzmanlara göre, bu şikayetlerin arkasında sık gözden kaçan bir alışkanlık daha olabilir: bilinçsiz vitamin ve takviye kullanımı.

Vitaminler sindirim sistemini zorlayabilir

Cleveland Clinic’e göre bazı vitamin ve mineral takviyeleri, özellikle hassas sindirim sistemi olan kişilerde reflü, gastrit, ülser ve IBS (irritabl bağırsak sendromu) gibi durumları kötüleştirebiliyor. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Christine Lee, özellikle kalsiyum, C vitamini ve demir içeren takviyelerin mide duvarını tahriş edebileceğini belirtiyor.

Bu durum şu şikayetlere yol açabiliyor:

  • Mide ağrısı

  • Bulantı

  • İshal

  • Asit reflüsü

Üstelik bu etkiler yalnızca mevcut bir hastalığı olan kişilerde değil, sağlıklı bireylerde de görülebiliyor. Özellikle aç karnına vitamin almak, sindirim sistemini daha da hassas hale getirebiliyor.

Demir ve C vitamini en dikkat edilmesi gerekenler arasında

Demir takviyeleri yaygın kullanılsa da yüksek dozlarda ciddi yan etkilere neden olabiliyor. 20 mg üzerindeki demir alımı;

  • Kabızlık

  • Bulantı

  • Kusma

  • Karın ağrısı

  • gibi sorunlara yol açabiliyor. Çok yüksek dozların ise özellikle çocuklar için ciddi risk oluşturduğu belirtiliyor.

C vitamini de benzer şekilde fazla alındığında sindirim sistemini bozabiliyor ve gaz, ishal ile mide ağrısına neden olabiliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
