ChatGPT Artık 'Doktorluk' Yapacak: OpenAI ChatGPT for Clinicians'ı Tanıttı!
Kaynak: https://dig.watch/updates/openai-chat...
OpenAI, sağlık alanında yapay zekâ kullanımını bir adım daha ileri taşıdı. Şirketin yeni ürünü ChatGPT for Clinicians, hekimlere klinik dokümantasyondan tıbbi literatür taramasına, hasta değerlendirme süreçlerinden araştırma desteğine kadar birçok alanda yardımcı olmayı hedefliyor. ABD’de doğrulanmış sağlık profesyonellerine ücretsiz sunulan sistem, hem güvenlik hem de doğrulanabilir kaynak yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak OpenAI net: Bu araç doktorların yerini almak için değil, onların karar süreçlerini desteklemek için tasarlandı.
OpenAI, sağlık profesyonellerine özel geliştirilen yeni yapay zeka aracı ChatGPT for Clinicians’ı kullanıma sundu.
Yeni sürüm kaynaklı klinik arama, tekrar eden işler için beceri tabanlı kullanım, tıbbi literatürde derin araştırma ve uygun hesaplar için opsiyonel HIPAA uyumlu güvenlik katmanı içeriyor.
Yeni ürün, OpenAI’nin daha önce kurumlara yönelik sunduğu sağlık odaklı ChatGPT çözümünün devamı niteliğinde.
Şirket, 700 binden fazla model yanıtının uzman hekimler tarafından değerlendirildiğini, ayrıca klinik bakım, dokümantasyon ve araştırma alanlarını kapsayan 6.924 senaryonun test edildiğini açıkladı.
