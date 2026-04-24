ChatGPT Artık 'Doktorluk' Yapacak: OpenAI ChatGPT for Clinicians'ı Tanıttı!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 09:59

OpenAI, sağlık alanında yapay zekâ kullanımını bir adım daha ileri taşıdı. Şirketin yeni ürünü ChatGPT for Clinicians, hekimlere klinik dokümantasyondan tıbbi literatür taramasına, hasta değerlendirme süreçlerinden araştırma desteğine kadar birçok alanda yardımcı olmayı hedefliyor. ABD’de doğrulanmış sağlık profesyonellerine ücretsiz sunulan sistem, hem güvenlik hem de doğrulanabilir kaynak yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak OpenAI net: Bu araç doktorların yerini almak için değil, onların karar süreçlerini desteklemek için tasarlandı.

Kaynak: https://dig.watch/updates/openai-chat...
Reklam

OpenAI, sağlık profesyonellerine özel geliştirilen yeni yapay zeka aracı ChatGPT for Clinicians’ı kullanıma sundu.

Ürün; klinik dokümantasyon, tıbbi araştırma, kanıt değerlendirme ve klinik danışma süreçlerinde hekimlere destek sağlamak üzere tasarlandı. Şirket, sistemin ABD’de doğrulanmış hekimler, hemşire pratisyenler, hekim yardımcıları ve eczacılar için ücretsiz olarak erişilebilir olduğunu açıkladı.

Yeni sürüm kaynaklı klinik arama, tekrar eden işler için beceri tabanlı kullanım, tıbbi literatürde derin araştırma ve uygun hesaplar için opsiyonel HIPAA uyumlu güvenlik katmanı içeriyor.

Ayrıca, uygun içerik inceleme süreçlerinin sürekli mesleki eğitim (CME) kredilerine dahil edilebileceği belirtiliyor. Şirket, bu sistemdeki konuşmaların model eğitimi için kullanılmadığını da vurguluyor.

Yeni ürün, OpenAI’nin daha önce kurumlara yönelik sunduğu sağlık odaklı ChatGPT çözümünün devamı niteliğinde.

Şirket, ABD’deki birçok sağlık sisteminin bu teknolojiyi özellikle idari işler, dokümantasyon ve araştırma süreçlerinde kullandığını ifade ediyor.

Tanıtımla birlikte duyurulan bir diğer yenilik ise HealthBench Professional oldu. OpenAI bu sistemi, gerçek klinik kullanım senaryolarına dayanan açık bir değerlendirme ölçütü olarak tanımlıyor. Sistem; hekimler tarafından oluşturulan diyaloglar, çok aşamalı değerlendirme süreçleri ve kalite, zorluk ve temsil gücü açısından filtrelenmiş veri setlerine dayanıyor.

Şirket, 700 binden fazla model yanıtının uzman hekimler tarafından değerlendirildiğini, ayrıca klinik bakım, dokümantasyon ve araştırma alanlarını kapsayan 6.924 senaryonun test edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre hekimler, yanıtların %99,6’sını güvenli ve doğru olarak değerlendirdi.

OpenAI ayrıca, GPT-5.4 modelinin Clinician sürümünde; standart modellere, diğer yapay zekâ sistemlerine ve bazı durumlarda insan hekimlere kıyasla HealthBench Professional testlerinde daha yüksek performans gösterdiğini iddia etti. Bununla birlikte şirket, bu araçların hekimlerin yerini almak için değil, karar destek sistemi olarak tasarlandığının altını çizdi.

Şimdilik yalnızca ABD’de doğrulanmış sağlık profesyonellerine açık olan sistemin, ilerleyen dönemde farklı ülke ve kullanıcı gruplarına genişletilmesi planlanıyor. OpenAI ayrıca, ABD dışındaki klinisyenler için erişim pilotlarını başlatmak üzere Better Evidence Network ile çalışacağını duyurdu.

Neden önemli?

Bu gelişme, sağlık alanında yapay zekânın artık genel amaçlı kullanımdan çıkıp doğrudan klinik iş akışlarına entegre edilen, denetim ve güvenlik odaklı özel ürünlere evrildiğini gösteriyor. Rekabetin artık sadece model gücüyle değil; doğrulama sistemleri, veri güvenliği ve gerçek klinik uyum üzerinden şekillendiği bir döneme işaret ediyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
