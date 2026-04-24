ChatGPT Artık 'Doktorluk' Yapacak: OpenAI ChatGPT for Clinicians'ı Tanıttı!

Açıklamaya göre hekimler, yanıtların %99,6’sını güvenli ve doğru olarak değerlendirdi.

OpenAI ayrıca, GPT-5.4 modelinin Clinician sürümünde; standart modellere, diğer yapay zekâ sistemlerine ve bazı durumlarda insan hekimlere kıyasla HealthBench Professional testlerinde daha yüksek performans gösterdiğini iddia etti. Bununla birlikte şirket, bu araçların hekimlerin yerini almak için değil, karar destek sistemi olarak tasarlandığının altını çizdi.

Şimdilik yalnızca ABD’de doğrulanmış sağlık profesyonellerine açık olan sistemin, ilerleyen dönemde farklı ülke ve kullanıcı gruplarına genişletilmesi planlanıyor. OpenAI ayrıca, ABD dışındaki klinisyenler için erişim pilotlarını başlatmak üzere Better Evidence Network ile çalışacağını duyurdu.