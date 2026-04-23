Haberler
Yaşam
Pas ve Kireç Kaplı Lavabo Nasıl Temizlenir? Basit Yöntemle “Yeni Alınmış Gibi” Sonuç

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 17:31

Yoğun kullanımda zamanla pas ve kireç lekeleriyle kaplanan lavabolar, çoğu zaman temizliği zor yüzeyler haline geliyor. Ancak basit ve doğru yöntemlerle bu inatçı kirlerden kurtulmak mümkün. Bir temizlik uzmanının uyguladığı pratik yöntem ise kısa sürede etkileyici bir sonuç ortaya koydu.

Profesyonel bir temizlik görevlisi, pas ve kireç lekeleriyle kaplanmış paslanmaz çelik bir lavaboyu basit bir yöntemle adeta ilk günkü haline getirdi.

Reddit’te paylaştığı deneyim kısa sürede büyük ilgi toplarken, özellikle “öncesi-sonrası” görselleri dönüşümün etkisini net şekilde ortaya koydu.

Temizlik uzmanı, lavabodaki lekelerin aslında pas, küf ve kireç birleşiminden oluştuğunu öğrendikten sonra işe koyulduğunu belirtti.

Boş vakitlerinde birkaç hafta boyunca kısa aralıklarla uyguladığı yöntemde; krem formunda bir yüzey temizleyici, metal yüzeyler için kullanılan bir tel sünger ve güçlü bir kireç çözücü kullandı. Bu kombinasyon sayesinde yüzeydeki birikmiş kir ve lekeleri katman katman temizledi.

Kullanılan ürünlerin piyasada kolayca bulunabildiği ve çoğu evde zaten yer aldığı da vurgulandı. Sonuç ise oldukça dikkat çekiciydi: Yıpranmış ve mat görünen lavabo, parlak ve neredeyse yeni alınmış gibi bir görünüme kavuştu. Paylaşımın altına yorum yapan birçok kullanıcı, yöntemin basitliğine rağmen ortaya çıkan sonucu şaşırtıcı buldu ve benzer bakım önerilerini de ekledi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
