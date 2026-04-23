article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Balığı Avlayana Para Ödülü Var: 6 Yılda 665 Bin Avlandı, 50 Milyonunun Doğması Engellendi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 16:53

Akdeniz ve Ege’de hızla yayılan balon balığına karşı yürütülen mücadelede dikkat çeken bir yöntem uygulanıyor. Avlayana ödeme yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teşvik sistemiyle balıkçılar son 6 yılda yüz binlerce balon balığı yakaladı. Ortaya çıkan tabloya göre hem istilacı türün yayılımı yavaşlatıldı hem de milyonlarca yeni bireyin ekosisteme karışması engellendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akdeniz ve Ege’de hızla yayılan istilacı balon balığına karşı yürütülen mücadelede dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 yılında başlattığı teşvikli avcılık uygulaması kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 665 bin 41 balon balığı yakalandı. Bu sayede, yaklaşık 50 milyon yeni bireyin ekosisteme dahil olması engellendi.

Son yıllarda özellikle balıkçılık faaliyetlerine zarar veren ve içerdiği toksin nedeniyle ciddi risk oluşturan balon balığıyla mücadelede “avcılık” yöntemi ön plana çıkıyor.

Verilere göre yalnızca 2025 yılında 291 bin 547 balık avlandı ve bu sayede 21 milyondan fazla yeni balığın çoğalmasının önüne geçildi. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında, avlanan balık sayısında istikrarlı bir artış olduğu görülüyor.

Bakanlık, popülasyonu kontrol altında tutmak amacıyla teşvik uygulamasını 2026 yılında da sürdürüyor.

Bu kapsamda, benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için belirli bir kota dahilinde kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 10 lira ödeme yapılıyor. Böylece hem istilacı türle mücadele edilmesi hem de balıkçıların desteklenmesi hedefleniyor.

Öte yandan, avlanan balon balıklarının sadece imha edilmesi değil, aynı zamanda ekonomiye kazandırılması da gündemde. Uygun işleme yöntemleriyle bu türün ilaç, deri ve tekstil gibi farklı sanayi alanlarında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın