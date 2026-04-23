Yağmur Yağarken Pencereyi Kapalı Tutanlar Yandı

Bu nedenle uygun koşullarda dışarıdan hava almak, içerideki baygın havayı tazelemek açısından fayda sağlayabilir. Yağmur bu durumu otomatik olarak ortadan kaldırmaz.

Ancak yağışlı havalarda dış ortamın nem oranı yükselir ve rüzgârın etkisiyle suyun yatay hareket etmesi mümkün hale gelir. Bu da pencere açıkken içeri nem ve su girişi riskini beraberinde getirir. Uzun vadede bu durum duvar yüzeylerinde yoğuşma, küf oluşumu ve yapı malzemelerinde deformasyon gibi sorunlara zemin hazırlayabilir.

Öte yandan pencerenin tamamen kapalı tutulması da ideal bir çözüm değildir. Hava sirkülasyonunun tamamen kesildiği ortamlarda iç hava kalitesi düşer ve nem dengesi bozulabilir. Bu nedenle uzman yaklaşım, durumu koşullara göre değerlendirmektir. Yağış hafifse ve rüzgâr doğrudan etki etmiyorsa kısa süreli havalandırma yapılabilir. Ancak şiddetli yağış veya rüzgar söz konusuysa pencerenin kapalı tutulması daha doğru bir tercih olur.