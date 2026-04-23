Yağmur Yağarken Pencereyi Kapalı Tutanlar Yandı

Metehan Bozkurt
23.04.2026 - 14:53

Yağmur yağarken pencereyi kapatmak çoğu kişinin otomatik refleksi. Ama uzmanlara göre bu alışkanlık her zaman doğru değil. Çünkü mesele sadece ıslanmamak değil; evin içindeki hava kalitesi, nem dengesi ve uzun vadede yaşam konforu. Doğru koşullar oluştuğunda pencereyi kısa süreli açık bırakmak, sandığımızdan daha önemli bir fark yaratabiliyor.

Yağmur yağarken pencerenizi açık mı tutuyorsunuz yoksa kapalı mı?

Yaygın inanışın aksine burada mesele “yağmur sesi eşliğinde ferah hava” değil, daha çok iç mekân hava kalitesi ile yapı güvenliği arasındaki denge.

Kapalı alanlarda zamanla karbondioksit artışı ve hava kalitesinde düşüş yaşanabildiği için kontrollü havalandırma genel olarak önerilen bir uygulama.

Bu nedenle uygun koşullarda dışarıdan hava almak, içerideki baygın havayı tazelemek açısından fayda sağlayabilir. Yağmur bu durumu otomatik olarak ortadan kaldırmaz.

Ancak yağışlı havalarda dış ortamın nem oranı yükselir ve rüzgârın etkisiyle suyun yatay hareket etmesi mümkün hale gelir. Bu da pencere açıkken içeri nem ve su girişi riskini beraberinde getirir. Uzun vadede bu durum duvar yüzeylerinde yoğuşma, küf oluşumu ve yapı malzemelerinde deformasyon gibi sorunlara zemin hazırlayabilir.

Öte yandan pencerenin tamamen kapalı tutulması da ideal bir çözüm değildir. Hava sirkülasyonunun tamamen kesildiği ortamlarda iç hava kalitesi düşer ve nem dengesi bozulabilir. Bu nedenle uzman yaklaşım, durumu koşullara göre değerlendirmektir. Yağış hafifse ve rüzgâr doğrudan etki etmiyorsa kısa süreli havalandırma yapılabilir. Ancak şiddetli yağış veya rüzgar söz konusuysa pencerenin kapalı tutulması daha doğru bir tercih olur.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
