Çocuklar Nerede Büyürse Ona Dönüşüyor: Kırsal Yaşam Depresyonu, Kent ise Hiperaktiviteyi Tetikliyor

Çocuklar Nerede Büyürse Ona Dönüşüyor: Kırsal Yaşam Depresyonu, Kent ise Hiperaktiviteyi Tetikliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 11:03

Bir çocuğun büyüdüğü çevre, yalnızca yaşam koşullarını değil, ruhsal gelişimini de doğrudan etkiliyor. Yeni bir araştırma, kırsal ve kentsel yaşamın çocukların psikolojik eğilimlerini farklı yönlerde şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Bulgular, yaşanılan yerin ruh sağlığı üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyecek kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Çocukluk yıllarının geçtiği çevre, yalnızca anıları değil, zihinsel gelişimi de derinden şekillendiriyor.

Çocukluk yıllarının geçtiği çevre, yalnızca anıları değil, zihinsel gelişimi de derinden şekillendiriyor.

Çin’de yaklaşık 20 bin çocuk üzerinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, kırsal ve kentsel yaşamın çocukların ruh sağlığı üzerinde belirgin ama farklı etkiler yarattığını ortaya koydu. Bulgular, yaşanılan yerin psikolojik eğilimler üzerinde sanılandan çok daha belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre kırsal bölgelerde büyüyen çocuklar, daha çok içe kapanma, depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Sosyal izolasyon, sınırlı eğitim imkanları ve ekonomik zorluklar bu tabloyu besleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ebeveynlerin çalışmak için büyük şehirlere göç ettiği durumlarda geride kalan çocukların, duygusal ihmal ve yalnızlık hissiyle daha sık mücadele ettiği vurgulanıyor.

Kentlerde büyüyen çocuklarda ise farklı bir risk profili öne çıkıyor.

Kentlerde büyüyen çocuklarda ise farklı bir risk profili öne çıkıyor.

Yoğun rekabet, akademik baskı ve hızlı yaşam temposu; dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi davranışsal sorunların daha sık görülmesine zemin hazırlıyor. Aynı zamanda şehir yaşamında bu tür belirtilerin daha erken fark edilmesi ve tanı konulması da oranların yüksek görünmesine neden olabiliyor.

Veriler, 6 ila 16 yaş aralığındaki çocukların psikolojik değerlendirmelerine dayanıyor ve yerleşim yerine bağlı olarak belirgin davranış farklılıkları ortaya koyuyor. Kırsal kesimdeki çocuklar duygusal sorunlar ve sosyal geri çekilme eğiliminde daha yüksek skorlar alırken; şehirde yaşayan çocuklar sosyal uyum problemleri ve kurallara karşı gelme davranışlarında öne çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer bulgu ise cinsiyet farkı. Erkek çocukların yaşadıkları çevreye bağlı olarak ruhsal belirtilerinin daha belirgin şekilde değiştiği görülürken, kız çocuklarda bu farkın aynı ölçüde ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Bu durum, çevresel koşulların erkek çocukların psikolojik gelişimi üzerinde daha güçlü bir etki yaratabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Araştırmacılar, bu farklılıkların tek bir nedene bağlanamayacağını, aksine sosyoekonomik koşullar, aile yapısı, eğitim sistemi ve çevresel stres faktörlerinin birleşimiyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu nedenle çözümün de tek boyutlu olamayacağı vurgulanıyor.

Kırsal bölgelerde ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması ve özellikle depresyon odaklı taramaların yaygınlaştırılması önerilirken; kentlerde dikkat eksikliği ve davranış sorunlarına yönelik erken müdahale programlarının güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunuyor. Verilerin tek bir bölgeden toplanmış olması ve araştırmanın uzun vadeli bir izleme yerine anlık değerlendirmeye dayanması, sonuçların genellenebilirliğini kısıtlıyor. Ayrıca psikolojik durumların tek bir ölçüm aracıyla değerlendirilmiş olması, daha geniş bir bakış açısının eksik kalmasına neden olabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
