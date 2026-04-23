Çocuklar Nerede Büyürse Ona Dönüşüyor: Kırsal Yaşam Depresyonu, Kent ise Hiperaktiviteyi Tetikliyor

Çin’de yaklaşık 20 bin çocuk üzerinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, kırsal ve kentsel yaşamın çocukların ruh sağlığı üzerinde belirgin ama farklı etkiler yarattığını ortaya koydu. Bulgular, yaşanılan yerin psikolojik eğilimler üzerinde sanılandan çok daha belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre kırsal bölgelerde büyüyen çocuklar, daha çok içe kapanma, depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Sosyal izolasyon, sınırlı eğitim imkanları ve ekonomik zorluklar bu tabloyu besleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ebeveynlerin çalışmak için büyük şehirlere göç ettiği durumlarda geride kalan çocukların, duygusal ihmal ve yalnızlık hissiyle daha sık mücadele ettiği vurgulanıyor.