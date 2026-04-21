Bir Gasilhane Görevlisi Ölümle İlgili En Büyük Korkusunu Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 15:41

27 yıldır cenaze hazırlıkları yapan ve her gün ölümle yüz yüze gelen bir mortisyen, mesleki tecrübesine rağmen hala ölümden korktuğunu itiraf ederek şaşırtıcı bir dürüstlük sergiledi.

Gelin, o gasilhane görevlisinin söylediklerine hep birlikte göz atalım...

27 yıl boyunca ölümle burun buruna çalışmak, insanı ölüm gerçeğine karşı nasıl hissettirir?

Bu sorunun cevabı, hayatının neredeyse üç on yılını cenaze işlerine adamış bir uzman olan Debbie Holmwood'da saklı. Holmwood'un hikayesi, ölümün soğukluğu ile insan onurunu koruma arzusu arasındaki o ince çizgide duruyor.

Debbie Holmwood'un bu alışılmadık mesleğe girişi, kişisel bir kayıpla başladı.

Büyükannesi ve büyükbabasını sadece birkaç hafta arayla kaybetmek, onun için bir kırılma noktası oldu. O dönemde profesyonel bir makyaj sanatçısı olarak çalışan ve düğün makyajları yapan Holmwood, cenaze levazımatçılarının ailesine gösterdiği şefkatli tutumdan ve ölenlere sağladıkları özenli hazırlıktan çok etkilendi. Bu deneyim, onun için bir 'çağrı' oldu ve aynı cenaze evinde çalışmaya başladı.

"Ölümden hala korkuyorum"

Bir mortisyen (gasilhane görevlisi/cenaze uzmanı) olarak görevi; cenazeleri taziye törenlerine hazırlamak, yani onları embalm (tahnit) işlemlerinden geçirmek, saçlarını ve makyajlarını yapmak. Peki, sürekli ölümle iç içe olmak onu korkusuz biri mi yaptı? Cevabı şaşırtıcı: 'Hala korkuyorum.'

Holmwood, bu korkunun iki yönlü olduğunu belirtiyor:

  • BelirsizlikÖlüm sonrası ne olduğu bilinmediği için duyulan temel bir korku.

  • Kayıp: Hem kendi ölümü hem de sevdiklerini kaybetme düşüncesi.

Ancak mesleği ona tuhaf bir teselli de sağlıyor. 'Sevdiklerimin başına böyle bir şey geldiğinde, onların bakımını bizzat üstlenebilecek yetkinlikte olmak bana rahatlatıcı geliyor,' diyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
