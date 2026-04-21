Bir Gasilhane Görevlisi Ölümle İlgili En Büyük Korkusunu Açıkladı

Bir mortisyen (gasilhane görevlisi/cenaze uzmanı) olarak görevi; cenazeleri taziye törenlerine hazırlamak, yani onları embalm (tahnit) işlemlerinden geçirmek, saçlarını ve makyajlarını yapmak. Peki, sürekli ölümle iç içe olmak onu korkusuz biri mi yaptı? Cevabı şaşırtıcı: 'Hala korkuyorum.'

Holmwood, bu korkunun iki yönlü olduğunu belirtiyor:

Belirsizlik : Ölüm sonrası ne olduğu bilinmediği için duyulan temel bir korku.

Kayıp: Hem kendi ölümü hem de sevdiklerini kaybetme düşüncesi.

Ancak mesleği ona tuhaf bir teselli de sağlıyor. 'Sevdiklerimin başına böyle bir şey geldiğinde, onların bakımını bizzat üstlenebilecek yetkinlikte olmak bana rahatlatıcı geliyor,' diyor.