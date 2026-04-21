Narsist Çeken Burçlar: Neden Hep Aynı Döngüyü Tekrar Ediyorlar?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 13:43

Bazı ilişkiler farklı kişilerle yaşansa bile benzer bir döngü içinde ilerler: yoğun başlangıç, ardından uzaklaşma ve duygusal olarak yıpratıcı bir süreç. Zamanla bu tekrar eden örüntü, “neden hep aynı tip insanlara çekiliyorum?” sorusunu gündeme getirir. Bu durum yalnızca ilişki tercihleriyle değil, bireyin duygusal sınırları ve ilişki kurma biçimiyle birlikte, astrolojik eğilimlerle de ilişkilendirilen bir konu olarak değerlendirilir.

Bazı ilişkiler farklı insanlarla yaşansa da aynı senaryoyu tekrar eder. Yoğun ilgi, kafa karıştıran bir soğuma, ardından duygusal yıpranma.

Astrolojide bazı burç enerjilerinin bu döngülere daha açık olduğu söylenir. Ama asıl mesele çoğu zaman burçtan çok, ilişki kurma biçimidir.

İşte Narsist Çeken Burçlar

Su Grubu: Fazla Empati, Fazla Tolerans

Balık burcu, yüksek empatisiyle karşısındakini kolayca idealize edebilir. “Onu ben anlarım, değişir” düşüncesi sınırları bulanıklaştırır.

Yengeç burcu ise koruma içgüdüsüyle problemli kişilere bile “iyileştirme” rolü yükleyebilir. Bu da duygusal bağı koparmayı zorlaştırır.

Hava Grubu: Fazla Anlamlandırma Çabası

Terazi burcu, uyumu korumak için sorunları erteleyebilir. Bu da kırmızı bayrakların zamanında görülmemesine yol açar. Her şeyi dengelemeye çalışma hali, dengesiz ilişkileri uzatır.

Toprak Grubu: “Düzeltirim” Tuzağı

Başak burcu, karşısındaki kişiyi analiz edip geliştirmeye odaklanabilir. Ama bazı ilişkiler geliştirilmez, sadece bırakılır. Bu fark kaçarsa, emek yıpranmaya dönüşür.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
