Evrenin Yüzde 95'i Nerede? Modern Fiziğin Çözülemeyen "Karanlık" Gizemi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 16:47

Yıldızlar, gezegenler ve bildiğimiz her şey evrenin sadece %5'ini oluşturuyor. Geriye kalan %95'lik kısım ise, göremediğimiz halde kozmosun kaderini şekillendiren en büyük bilimsel gizeme; karanlık madde ve karanlık enerjiye ait.

Gelin, evrenin o gizemine hep birlikte göz atalım!

Evrenimizin yalnızca %5'i bizim bildiğimiz normal maddeden (atomlar, yıldızlar, gezegenler) oluşuyor.

Planck Uydusu'nun elde ettiği hassas verilerle teyit edildiği üzere, geriye kalan muazzam kısmın %27'sini karanlık madde, %68'ini ise karanlık enerji oluşturur. Gözlemleyebildiğimiz evrenin sadece ufak bir azınlık olması, modern kozmolojinin en büyük araştırma konusudur.

1933'te Fritz Zwicky'nin galaksi kümelerinde saptadığı "eksik kütle" problemi, 1970'lerde Vera Rubin'in sarmal galaksilerdeki yıldızların dönüş hızlarını ölçmesiyle netlik kazandı.

  • Merkezden uzak yıldızların fizik kurallarına aykırı şekilde hız kaybetmemesi, galaksileri saran görünmez bir kütle halesinin kesin kanıtıydı.

  • Doğrudan Algılama ve Deneyler: Bu gizemli parçacıkları bulma arayışı; CERN'deki çarpışma deneylerinin (ATLAS, CMS) yanı sıra, yerin derinliklerindeki yüksek hassasiyetli LUX-ZEPLIN (LZ) ve XENON gibi devasa sıvı ksenon dedektörleriyle sürdürülmektedir.

  • 'Karanlık Sektör' Teorisi: Standart karanlık madde parçacığı (WIMP) aramalarının henüz kesin sonuç vermemesi, Princeton Üniversitesi'nden Mariangela Lisanti gibi teorik fizikçilerin de yoğunlaştığı yeni modellere ilgiyi artırmıştır. Güncel yaklaşımlar, karanlık maddenin tek tip bir parçacıktan ziyade, elektromanyetizmaya benzer kendi iç kuvvetleri olan karmaşık bir 'karanlık aileden' (karanlık sektör) oluşabileceğini öne sürmektedir.

Karanlık Enerji: Hızlanan Genişlemenin Kaynağı

Karanlık madde evreni kütleçekimi ile bir arada tutmaya çalışırken, karanlık enerji uzay-zaman dokusunu gererek genişlemeyi hızlandıran itici bir güç görevi görür.

  • Genişleme Keşfi: 1998'de uzak süpernovaları inceleyen ekipler (Adam Riess ve meslektaşları), evrenin genişleme hızının yavaşlamak yerine tam tersine ivmelendiğini kanıtlayarak fiziğe yeni bir yön vermiş ve Nobel Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu enerji, evrenin nihai kaderini belirleyecek olan en kritik faktördür.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
