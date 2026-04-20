Türk Bilim İnsanlarından Alzheimer Tedavisinde Umut Veren Keşif: Yeşil Çay ve Nar Kombinasyonu

Türk bilim insanları, dünyada 55 milyondan fazla kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının tedavisi için umut verici bir keşfe imza attı. Journal of Neuroscience Research dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yeşil çay ve nar kabuğunda bulunan iki doğal bileşenin birlikte kullanıldığında, beyindeki zararlı protein birikimini tek başlarına olduklarından çok daha güçlü bir şekilde engellediğini ortaya koydu.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (IBG) ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Güneş Özhan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk öncülüğünde yürütülen çalışma, Alzheimer gibi karmaşık hastalıklarda tek bir süreci hedeflemek yerine, 'çoklu etki' mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.