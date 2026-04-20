article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türk Bilim İnsanlarından Alzheimer Tedavisinde Umut Veren Keşif: Yeşil Çay ve Nar Kombinasyonu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 15:29

Türk bilim insanları, yeşil çay ve nardaki bileşenlerin birlikte kullanıldığında, Alzheimer’a karşı mevcut ilaçlardan bile daha güçlü bir koruma sağladığını kanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşil Çay ve Nardan Alzheimer’a Karşı Güçlü İşbirliği

Türk bilim insanları, dünyada 55 milyondan fazla kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının tedavisi için umut verici bir keşfe imza attı. Journal of Neuroscience Research dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yeşil çay ve nar kabuğunda bulunan iki doğal bileşenin birlikte kullanıldığında, beyindeki zararlı protein birikimini tek başlarına olduklarından çok daha güçlü bir şekilde engellediğini ortaya koydu.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (IBG) ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Güneş Özhan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk öncülüğünde yürütülen çalışma, Alzheimer gibi karmaşık hastalıklarda tek bir süreci hedeflemek yerine, 'çoklu etki' mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Sinerjik Etki: İki Doğal Güç Bir Arada

Araştırmada, yeşil çayın en güçlü antioksidanı olan EGCG ile nar kabuğunda bulunan punikalagin maddesi birlikte test edildi. İnsan genetiğiyle %70-80 oranında benzerlik taşıdığı için nörolojik araştırmalarda sıkça kullanılan zebra balıkları üzerinde yapılan deneyler, oldukça çarpıcı sonuçlar verdi.

Bu kombinasyon tedavisinin öne çıkan etkileri şunlar oldu:

  • Zararlı Proteinleri Temizliyor: Alzheimer'ın temel belirtisi olan amiloid-beta protein kümelerini belirgin şekilde azalttı.

  • Kan-Beyin Bariyerini Aşıyor: İlaç geliştirme süreçlerindeki en büyük engellerden biri olan beynin doğal koruma kalkanını (kan-beyin bariyeri) başarıyla geçerek doğrudan hedef dokuya ulaştı.

  • Hücreleri Onarıyor: Sadece hücresel hasarı durdurmakla kalmayıp, beyin iltihabını (nöroinflamasyon) baskıladı ve yeni sinir hücresi oluşumunu (nörogenez) destekledi.

  • Davranışsal Semptomları Hafifletiyor: Hastalarda sıkça görülen ve yaşam kalitesini düşüren anksiyete ile saldırganlık gibi davranışsal sorunlarda da belirgin iyileşmeler sağladı.

Günlük Tüketim Tedavi İçin Yeterli mi?

Bu umut verici bulgular akla hemen 'Bol bol yeşil çay içip nar yersek hastalıktan korunur muyuz?' sorusunu getirebilir. Ancak araştırmacılar, bu etkinin doğrudan günlük beslenmeyle elde edilemeyeceğinin altını çiziyor.

Yeşil çay ve nar tüketmek genel sağlık için faydalı olsa da, araştırmadaki başarı; laboratuvar ortamında, belirli konsantrasyonlarda ve özel formülasyonlarla uygulanan dozlar sayesinde elde edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın