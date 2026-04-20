Her Sabah İçtiğimiz Kahve Aslında Beynimizi Nasıl Koruyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 13:05

Güne başlarken birçoğumuzun vazgeçilmezi o ilk yudum kahvedir. Kokusuyla zihnimizi açan, sıcaklığıyla enerjimizi tazeleyen bu günlük ritüel, meğer sadece uykumuzu dağıtmakla kalmıyormuş. Harvard ve MIT gibi dünyanın önde gelen bilim merkezlerinden gelen 43 yıllık dev bir araştırma, sabahları severek tükettiğimiz bu içeceğin aslında beynimiz için gizli bir koruyucu kalkan olabileceğini ortaya koydu. Üstelik araştırmaya göre asıl sır kahvenin kendisinde değil, içindeki kafeinde saklı.

Kaynak: https://www.wired.me/story/your-morni...
Dünya nüfusu yaşlanırken, bunama (demans) günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi.

Belirtiler ortaya çıktıktan sonra tıbbi müdahale için genelde çok geç kalındığından, bilim insanları hastalığı başlamadan önlemenin yollarını arıyor.

Harvard Üniversitesi ve MIT gibi saygın kurumların araştırmacılarından oluşan bir ekibin yürüttüğü yeni bir araştırma ise hepimizi sevindirecek bir ipucu sunuyor. Tam 43 yıl süren ve 130 binden fazla kişinin katıldığı bu devasa çalışmaya göre; kahve ve çaydaki kafein, hafızamızı ve bilişsel işlevlerimizi korumada kilit bir rol oynayabilir.

Rakamlar Ne Söylüyor?

Kahve ve çayın içinde, beyin sağlığını destekleyen ve hücresel hasarı azalttığı düşünülen polifenoller ve kafein gibi maddeler bulunuyor. Önceki araştırmalar kısa vadeli olduğu için kesin konuşmak zordu, ancak bu 43 yıllık veri havuzu oldukça net sonuçlar ortaya koydu.

  • Düzenli olarak kafeinli kahve içenlerin demansa yakalanma riski, nadiren içenlere kıyasla %18 daha düşük.

  • Bilişsel testlerde de kahve tüketenlerin daha başarılı olduğu görüldü.

  • En belirgin koruyucu etki, günde 2-3 fincan kafeinli kahve veya 1-2 fincan siyah çay içenlerde ortaya çıkıyor. (Daha fazlasını içmenin ekstra bir zararı görülmemiş olsa da, fayda oranı sabit kalıyor.)

  • Bu koruyucu etki, kişinin genetik olarak demansa yatkın olup olmamasından bağımsız olarak herkeste işe yarıyor.

Asıl Kahraman: 'Kahve' Değil, 'Kafein'

Araştırmanın en çarpıcı detaylarından biri, kafeinsiz kahve (decaf) tüketenlerde benzer bir faydanın görülmemesi. Hem çay hem de kafeinli kahve içenlerde aynı olumlu sonuçların alınması, beyni koruyan asıl kalkanın kahvenin kendisinden ziyade kafein olduğuna işaret ediyor.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
