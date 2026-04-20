Her Sabah İçtiğimiz Kahve Aslında Beynimizi Nasıl Koruyor?

Kahve ve çayın içinde, beyin sağlığını destekleyen ve hücresel hasarı azalttığı düşünülen polifenoller ve kafein gibi maddeler bulunuyor. Önceki araştırmalar kısa vadeli olduğu için kesin konuşmak zordu, ancak bu 43 yıllık veri havuzu oldukça net sonuçlar ortaya koydu.

Düzenli olarak kafeinli kahve içenlerin demansa yakalanma riski, nadiren içenlere kıyasla %18 daha düşük.

Bilişsel testlerde de kahve tüketenlerin daha başarılı olduğu görüldü.

En belirgin koruyucu etki, günde 2-3 fincan kafeinli kahve veya 1-2 fincan siyah çay içenlerde ortaya çıkıyor. (Daha fazlasını içmenin ekstra bir zararı görülmemiş olsa da, fayda oranı sabit kalıyor.)

Bu koruyucu etki, kişinin genetik olarak demansa yatkın olup olmamasından bağımsız olarak herkeste işe yarıyor.

Asıl Kahraman: 'Kahve' Değil, 'Kafein'

Araştırmanın en çarpıcı detaylarından biri, kafeinsiz kahve (decaf) tüketenlerde benzer bir faydanın görülmemesi. Hem çay hem de kafeinli kahve içenlerde aynı olumlu sonuçların alınması, beyni koruyan asıl kalkanın kahvenin kendisinden ziyade kafein olduğuna işaret ediyor.