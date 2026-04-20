Neden Canımızı Yakan Kişilere Bağlanmayı Sürdürürüz?

Duygusal olarak tutarsız, eleştirel ya da sevgiyle birlikte gerilimin de olduğu bir ortamda büyüyen birey, yakınlığı her zaman güvenle eşleştirmeyebilir.

Bu nedenle yetişkinlikte benzer bir ilişki yaşandığında, kişi bir yandan rahatsızlık hissederken diğer yandan o yapıyı “tanıdık” bulduğu için içinde kalmayı sürdürebilir. Bu durum bilinçli bir tercih olmaktan çok, otomatikleşmiş bir öğrenmedir.

Duygusal düzenlemenin dışa bağlanması

Zorlayıcı ilişkilerde sık görülen bir başka durum, kişinin duygusal denge ihtiyacını karşısındaki kişiye bağlamasıdır. Yani sakinleşme, onaylanma ya da değer görme ihtiyacı tek bir ilişki üzerinden karşılanmaya çalışılır.

Bu noktada ilişki, bir bağ olmaktan çıkar ve bir tür “duygusal regülasyon aracı” haline gelir. Kişi fark etmeden şu inancı geliştirebilir:

“Ancak onun varlığında kendimi iyi hissedebilirim.”

Bu inanç, uzaklaşmayı zorlaştırır; çünkü kopuş yalnızca bir kişiden ayrılmak değil, aynı zamanda duygusal denge kaynağını kaybetmek gibi algılanır.