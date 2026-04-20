Kendiliğinden Yetişiyor, Şifa Deposu Olarak Görülüyor: Türkiye'de 1 Ton Satılıyor

Bir pazar gününde toplam satışın 500 kilogram ile 1 ton arasında değiştiği ifade edilirken, tezgâh başına günlük satışın 80 ila 100 kilogramı bulabildiği belirtiliyor. Kilogram fiyatı ise 80 ile 100 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Halk arasında şifa kaynağı olarak bilinen kaldirik otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri de sıkça dile getiriliyor. Kemik gelişimini desteklediği, kalp ve damar sağlığına katkı sağladığı ifade edilen bitkinin; böbrekleri çalıştırıcı etkisiyle idrar yollarına iyi geldiği düşünülüyor. Ayrıca balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürük ve boğaz rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olduğu, sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle stres ve uykusuzluk gibi sorunların azaltılmasında rol oynadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, tohumundan elde edilen yağın cilt bakımında da kullanıldığı ve çeşitli cilt problemlerine karşı destekleyici olabileceği ifade ediliyor.