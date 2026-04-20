Kendiliğinden Yetişiyor, Şifa Deposu Olarak Görülüyor: Türkiye'de 1 Ton Satılıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 10:06

Doğada kendiliğinden yetişen ve kısa hasat süresiyle dikkat çeken kaldirik otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden pazarlarda yerini aldı. Besin değeri yüksek yapısı ve halk arasında yaygın olan faydaları sayesinde yoğun talep gören bitki, bazı bölgelerde tek bir pazarda dahi 1 tona yaklaşan satış rakamlarına ulaşıyor. Hem doğal oluşu hem de geleneksel mutfaktaki yeri, kaldirik otunu sezonun en çok konuşulan ürünlerinden biri haline getiriyor.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde ve sarp yamaçlarında baharın gelişiyle birlikte kendiliğinden yetişen kaldirik otu, yerel pazarlarda yeniden tezgâhlardaki yerini aldı.

Kısa süreli hasat dönemiyle dikkat çeken bu doğal ürün, hem lezzeti hem de besin değeriyle bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

Yılın yalnızca mart başı ile mayıs ortası arasında doğadan toplanabilen kaldirik otu; özellikle kalsiyum ve potasyum açısından zengin içeriğiyle öne çıkıyor. Geleneksel mutfakta önemli bir yere sahip olan bitki; haşlanarak kavruluyor, turşusu kuruluyor ya da konserve şeklinde saklanarak yıl boyunca tüketilebiliyor.

Hamidiye Mahallesi’nde kurulan salı pazarında satış yapan esnaf, kaldirik otuna olan talebin her geçen yıl arttığını belirtiyor.

Ürünün tamamen doğal koşullarda, herhangi bir kimyasal işlem uygulanmadan yetiştiğine dikkat çeken satıcılar, toplama sürecinin ise oldukça zahmetli olduğunu vurguluyor. Temizlenip doğrandıktan sonra haşlanan kaldirik; kimi zaman soğan veya pırasa ile kavrulurken, bazı tüketiciler tarafından üzerine yumurta kırılarak servis ediliyor.

Pazarlarda yoğun talep gören kaldirik otunun satış miktarı da dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Bir pazar gününde toplam satışın 500 kilogram ile 1 ton arasında değiştiği ifade edilirken, tezgâh başına günlük satışın 80 ila 100 kilogramı bulabildiği belirtiliyor. Kilogram fiyatı ise 80 ile 100 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Halk arasında şifa kaynağı olarak bilinen kaldirik otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri de sıkça dile getiriliyor. Kemik gelişimini desteklediği, kalp ve damar sağlığına katkı sağladığı ifade edilen bitkinin; böbrekleri çalıştırıcı etkisiyle idrar yollarına iyi geldiği düşünülüyor. Ayrıca balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürük ve boğaz rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olduğu, sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle stres ve uykusuzluk gibi sorunların azaltılmasında rol oynadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, tohumundan elde edilen yağın cilt bakımında da kullanıldığı ve çeşitli cilt problemlerine karşı destekleyici olabileceği ifade ediliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
