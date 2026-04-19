Malta'dan Radikal Trafik Planı: Ehliyetini İptal Edene 25 Bin Euro Ödeme Yapılacak

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 15:46

Malta hükümeti, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve bireysel araç kullanımını düşürmek için dikkat çekici bir teşvik programını hayata geçirdi. Belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar, ehliyetlerini gönüllü olarak devlete teslim etmeleri halinde toplamda 25 bin euroya kadar ödeme alma hakkı elde edecek.

Malta hükümeti, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı daha cazip hale getirmek amacıyla dikkat çekici bir teşvik programı başlattı.

Programa göre, belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar ehliyetlerini devlete teslim etmeleri karşılığında toplamda 25.000 euroya kadar ödeme alabilecek.

Uygulama kapsamında katılımcılar, sürücü belgelerini 5 yıl boyunca gönüllü olarak devlete bırakacak. Bu süre içinde ehliyetler fiilen geçersiz sayılacak ve “kalıcı olarak askıya alınmış” statüsünde değerlendirilecek. Sürenin sonunda yeniden araç kullanmak isteyenler ise süreci sıfırdan başlatmak zorunda kalacak; 15 saatlik zorunlu sürüş eğitimi ve yeniden sınav şartı uygulanacak.

Programdan herkes yararlanamıyor.

Başvuru için 30 yaş ve üzeri olmak, en az 7 yıldır Malta’da ikamet etmek, 12 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve temiz bir trafik siciline sahip bulunmak gerekiyor. Hedef kitlenin özellikle araç kullanım alışkanlığı yerleşmemiş bireyler olduğu belirtiliyor.

Hükümet, yıllık yaklaşık 5 milyon euro bütçe ayrılan bu planla toplamda 1.000 kişilik bir kontenjan oluşturdu. Yetkililer, bu adımın temel amacını “hareketlilik alışkanlıklarını dönüştürmek” olarak tanımlıyor. Yani bireysel araç kullanımını azaltıp toplu taşıma ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönelimi artırmak.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
