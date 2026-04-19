TRT’nin Galatasaray İçin Kullandığı “Temsilcimiz” Altyazısı Kriz Yarattı: Fenerbahçeliler Tepki Gösterdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 14:52

Kadınlar EuroLeague finalinde iki Türk takımının karşılaşacak olması heyecan yaratırken, TRT Spor’un Galatasaray için kullandığı “Temsilcimiz” ifadesi tartışma çıkardı. Fenerbahçeli taraftarlar ifadeye tepki gösterirken, sosyal medya kısa sürede ikiye bölündü.

Reklam

Kadın basketbolunun Avrupa’daki en prestijli organizasyonlarından EuroLeague Women Final Four etabında Türk derbisi heyecanı yaşanırken, yayıncı TRT Spor ekranlarında geçen bir altyazı beklenmedik bir tartışmayı tetikledi.

Altyazıda, 'Temsilcimiz Galatasaray, Çağdaş Faktöring, Fiba Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 63-56 yenerek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu' ifadesi yer aldı.

Öte yandan farklı bir kesim ise tartışmayı büyütmenin anlamsız olduğunu savundu.

Bu görüşe göre, altyazıda kullanılan ifade tamamen bağlamsal. Yani Galatasaray’ın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza karşısında aldığı galibiyet sonrası yazılmış bir cümleden ibaret. Aynı mantıkla, Fenerbahçe Opet için de önceki maçlarında benzer kullanımın yapıldığı hatırlatıldı.

Fenerbahçeliler, Galatasaray için “temsilcimiz” ifadesinin kullanıldığı yayınlarda Fenerbahçe’ye aynı ifadenin yer verilmemesine tepki gösterdi. Öte yandan bazı kullanıcılar, söz konusu ifadenin yalnızca ilgili karşılaşma özelinde, bağlama bağlı olarak kullanıldığını savunarak eleştirilerin abartılı olduğunu ifade etti.

Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Reklam
