Fırın Patateste Çıtırlık Sırrı Ortaya Çıktı: Tek Bir Malzeme Lezzeti Baştan Aşağı Değiştiriyor

İç kısmı yumuşak ve hafif kalırken dış yüzey altın renginde, kıtır bir yapıya dönüşüyor. Aynı zamanda hafif fındıksı bir aroma da lezzete katkı sağlıyor.

Alternatif olarak un kullanılabilse de, semolina ile elde edilen doku ve çıtırlık belirgin şekilde daha başarılı oluyor.

Mary Berry’nin çift pişirme yöntemi

Bu yöntemde patatesler önce kabukları soyulup iri parçalar hâlinde doğranıyor ve tuzlu suda kısa süre haşlanıyor. Yaklaşık beş dakika sonra hafif yumuşayan patatesler süzülüyor ve tamamen kurutuluyor.

Ardından tencereye geri alınarak sert şekilde sallanıyor. Bu işlem, yüzeyde pürüzlü bir yapı oluşturarak çıtırlığın temelini hazırlıyor.

Sonrasında semolina eklenerek tüm parçaların eşit şekilde kaplanması sağlanıyor.

Önceden ısıtılmış fırın tepsisine yağ eklenip yüksek ısıda ısıtılıyor. Patatesler dikkatlice tepsiye alınarak kızgın yağla buluşturuluyor ve üzerine kekik ekleniyor.

Yaklaşık 45–55 dakika boyunca, pişirme süresinin ortasında çevrilerek altın sarısı ve çıtır bir doku elde edilene kadar fırınlanıyor.

Sonuç olarak dışı çıtır, içi yumuşak ve dengeli dokusuyla klasik fırın patatesten çok daha belirgin bir lezzet ortaya çıkıyor.