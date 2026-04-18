Psikolojiye Göre İnsanların Yüzde 90’ının Farkında Olmadığı 5 Bilişsel Yanlılık

Bu yanlılık, yalnızca başarılı örnekleri görüp genelleme yapmamıza neden olur. Başarısız olanlar sistem dışı kalır, görünmez olur.

Girişimcilik dünyası bunun en net örneğidir. Sürekli “başarı hikayeleri” duyarız ama iflas eden binlerce girişimci genelde anlatılmaz. Sosyal medyada da aynı illüzyon vardır: herkes “en iyi anını” paylaşır.

Abraham Wald’ın II. Dünya Savaşı’ndaki uçak analizi bu konunun klasik örneğidir: önemli olan, geri dönen uçaklar değil, geri dönemeyenlerin nereden vurulduğudur.