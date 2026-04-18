Psikolojiye Göre İnsanların Yüzde 90’ının Farkında Olmadığı 5 Bilişsel Yanlılık

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 16:01

İnsan zihni sandığımız kadar “mantıklı” çalışmaz. Gün içinde verdiğimiz kararların büyük kısmı, fark etmediğimiz zihinsel kestirmeler ve otomatik düşünce kalıpları tarafından yönlendirilir. Psikoloji bu görünmez etkileri “bilişsel yanlılık” olarak tanımlar ve işin ilginci, bu yanılgılar sadece sıradan insanları değil, en rasyonel olduğunu düşünenleri bile etkiler. Çoğu zaman doğru sandığımız şey, aslında zihnimizin bize oynadığı küçük bir oyundur.

Doğrulama Yanlılığı: Sadece Görmek İstediğimizi Görüyoruz

Doğrulama yanlılığı, mevcut inançlarımızı destekleyen bilgileri seçip, tersini görmezden gelme eğilimidir. Bu durum, düşünme biçimimizi fark etmeden daraltır.

Örneğin bir siyasi görüşe sahipsen, çoğunlukla sadece o görüşü destekleyen kaynakları okur, karşıt fikirleri “gürültü” gibi filtrelersin. Aynı şey yatırım kararlarında da olur: risk uyarıları görmezden gelinir, olumlu senaryolar büyütülür.

Harvard Psikoloji Profesörü Daniel Gilbert’in dediği gibi:

“İnsanlar gerçeği aramaz, kendi gerçeklerini doğrulayan kanıtları arar.”

Çapa Etkisi: İlk Bilgi Zihni Kilitler

Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin tanımladığı çapa etkisi, ilk aldığımız bilginin sonraki tüm kararlarımızı orantısız şekilde etkilemesidir.

Bir üründe gördüğün ilk fiyat, pazarlıkta referans noktan olur. Maaş görüşmesindeki ilk teklif, tüm süreci çerçeveler. Menüdeki “en pahalı yemek” ise diğer seçenekleri otomatik olarak daha makul gösterir.

Zihin basit çalışır: İlk sayı = gerçeklik standardı.

Hayatta Kalma Yanlılığı: Sadece Kazananları Görüyoruz

Bu yanlılık, yalnızca başarılı örnekleri görüp genelleme yapmamıza neden olur. Başarısız olanlar sistem dışı kalır, görünmez olur.

Girişimcilik dünyası bunun en net örneğidir. Sürekli “başarı hikayeleri” duyarız ama iflas eden binlerce girişimci genelde anlatılmaz. Sosyal medyada da aynı illüzyon vardır: herkes “en iyi anını” paylaşır.

Abraham Wald’ın II. Dünya Savaşı’ndaki uçak analizi bu konunun klasik örneğidir: önemli olan, geri dönen uçaklar değil, geri dönemeyenlerin nereden vurulduğudur.

Geri Görüş Yanlılığı: “Zaten Biliyordum” Yanılsaması

Bir olay yaşandıktan sonra onu önceden tahmin etmiş gibi hissetme eğilimidir. Oysa çoğu zaman bu, zihnin sonradan ürettiği bir hikâyedir.

2008 finansal krizinden sonra “zaten belliydi” yorumlarının artması bunun tipik örneğidir. Spor maçlarında da aynısı olur: sonuç geldikten sonra herkes “zaten belliydi” der.

Baruch Fischhoff’un çalışmaları, bu yanılgının öğrenme kapasitemizi bile bozabildiğini gösterir. Çünkü gerçek analiz yerine sahte bir öngörü hissi üretir.

Bant Genişliği Etkisi: Zihin Aşırı Yükteyken Çöküyor

Zihinsel bant genişliği, dikkat ve karar verme kapasitemizin sınırlı olduğunu ifade eder. Stres, yorgunluk ve finansal baskı bu kapasiteyi ciddi şekilde düşürür.

Para sıkıntısı yaşayan biri sürekli aynı problemle meşgul olduğu için diğer alanlarda daha zayıf kararlar alır. Yoğun bir günün ardından basit seçimlerin bile zorlaşması da aynı mekanizmadır.

Mullainathan’ın ifadesi net:

“Zihinsel bant genişliği daraldığında, en zeki insanlar bile hatalı kararlar verir.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
