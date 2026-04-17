Psikologlara Göre Mükemmeliyetçilik Bir Güç Değil, Gizli Bir Tuzak

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 15:28

Mükemmel görünme baskısı artık sadece bireysel bir tercih değil, modern yaşamın görünmez kurallarından biri. Psikologlar bu durumu “mükemmeliyetçilik epidemisi” olarak tanımlıyor ve özellikle genç kuşaklarda giderek derinleşen bir zihinsel yük haline geldiğini vurguluyor. Başarıya ulaşmak için itici bir güç gibi görünen bu eğilim, aslında çoğu zaman kaygı, tükenmişlik ve tatminsizlik döngüsünü besleyen gizli bir tuzağa dönüşüyor.

Psikoloji alanındaki araştırmalar, günümüzde en yaygın ruhsal baskılardan birinin mükemmeliyetçilik olduğunu gösteriyor.

London School of Economics’ten Dr. Thomas Curran’ın çalışmaları, özellikle genç yetişkinlerde mükemmeliyetçilik eğilimlerinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bu artış, bireysel bir özellik olmaktan çıkıp toplumsal bir baskı mekanizmasına dönüşmüş durumda.

Mükemmeliyetçiliğin Üç Farklı Yüzü

Psikologlara göre mükemmeliyetçilik tek boyutlu bir kavram değil; üç temel biçimde ortaya çıkıyor:

Kendine yönelik mükemmeliyetçilik, bireyin kendisine gerçekçi olmayan standartlar koyması ve en küçük hatayı bile ağır biçimde yargılamasıdır. Bu kişiler çoğu zaman “yeterince iyi değilim” düşüncesiyle hareket eder ve başarıyı kalıcı bir tatmin olarak hissedemez.

Başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik, kişinin çevresindeki insanlardan da aynı kusursuzluğu beklemesidir. Bu yaklaşım ilişkilerde baskı yaratır ve zamanla çatışmalara yol açabilir.

Sosyal olarak dayatılan mükemmeliyetçilik ise en yıpratıcı olanıdır. Birey, toplumun veya çevresinin kendisinden kusursuzluk beklediğine inanır ve sürekli bir performans baskısı altında yaşar.

Z Kuşağının Görünmez Baskısı

Sosyal medya çağında büyüyen Z kuşağı, bu eğilimin en yoğun hissedildiği gruplardan biri olarak öne çıkıyor. Dr. Curran’ın uzun dönemli araştırmaları, genç yetişkinlerde mükemmeliyetçilik düzeyinin belirgin biçimde arttığını gösteriyor.

Sosyal medyada sürekli karşılaşılan “kusursuz hayat” görüntüleri, bireyleri kıyaslama döngüsüne sürüklüyor. Instagram’daki filtrelenmiş gerçeklik, LinkedIn’deki başarı anlatıları ve dijital rekabet kültürü, “asla yeterli değilim” hissini besliyor. Bu baskı yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmıyor; görünüm, sosyal yaşam ve kariyer beklentilerine de yayılıyor.

Brené Brown ve “Yeterlilik” Yaklaşımı

Houston Üniversitesi’nden Prof. Brené Brown, mükemmeliyetçiliği bir başarı standardı değil, bir kaygı mekanizması olarak tanımlıyor. Brown’a göre mükemmeliyetçilik; utanç, yargılanma korkusu ve onay ihtiyacının dışa vurulmuş hâli.

Brown’ın araştırmaları, “yeterlilik” duygusuna sahip bireylerin daha dayanıklı, daha yaratıcı ve psikolojik olarak daha dengeli olduğunu gösteriyor. “Ben yeterliyim” yaklaşımı, kişiyi başarısızlık korkusundan ziyade gelişim odaklı bir zihniyete yönlendiriyor.

Tükenmişliğin Görünmeyen Kaynağı

Psikoloji literatürü, modern çağdaki tükenmişlik sendromunun önemli bir bölümünü mükemmeliyetçilikle ilişkilendiriyor. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Carol Dweck’in “zihniyet” araştırmaları, bu bireylerin çoğunlukla “sabit zihniyet” yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bu bakış açısında hata, öğrenme fırsatı değil başarısızlık olarak algılanıyor. Sürekli mükemmel olma çabası ise zamanla zihinsel yorgunluk, kaygı ve tatminsizlik döngüsü yaratıyor.

Psikolojiye göre çıkış yolu, kusursuzluğu hedeflemek değil; “yeterince iyi”yi kabul etmek ve hatayı gelişimin doğal bir parçası olarak görebilmekten geçiyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
