Psikologlara Göre Mükemmeliyetçilik Bir Güç Değil, Gizli Bir Tuzak

London School of Economics’ten Dr. Thomas Curran’ın çalışmaları, özellikle genç yetişkinlerde mükemmeliyetçilik eğilimlerinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bu artış, bireysel bir özellik olmaktan çıkıp toplumsal bir baskı mekanizmasına dönüşmüş durumda.

Mükemmeliyetçiliğin Üç Farklı Yüzü

Psikologlara göre mükemmeliyetçilik tek boyutlu bir kavram değil; üç temel biçimde ortaya çıkıyor:

Kendine yönelik mükemmeliyetçilik, bireyin kendisine gerçekçi olmayan standartlar koyması ve en küçük hatayı bile ağır biçimde yargılamasıdır. Bu kişiler çoğu zaman “yeterince iyi değilim” düşüncesiyle hareket eder ve başarıyı kalıcı bir tatmin olarak hissedemez.

Başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik, kişinin çevresindeki insanlardan da aynı kusursuzluğu beklemesidir. Bu yaklaşım ilişkilerde baskı yaratır ve zamanla çatışmalara yol açabilir.

Sosyal olarak dayatılan mükemmeliyetçilik ise en yıpratıcı olanıdır. Birey, toplumun veya çevresinin kendisinden kusursuzluk beklediğine inanır ve sürekli bir performans baskısı altında yaşar.