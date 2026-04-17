Eşi Tarafından Aldatıldığını Kanser Teşhisiyle Öğrenen Kadın O Sancılı Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 11:44

Florida’da yaşayan bir kadın, yıllar süren evliliğinde yaşadığı sarsıcı bir gelişmenin ardından HPV kaynaklı üç farklı kanserle mücadele etmek zorunda kaldı. Rutin kontrollerle ortaya çıkan durum, hem hastalığın seyrini hem de erken teşhisin önemini gözler önüne serdi. Yaşadıkları sonrası kadın, HPV konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: https://www.ladbible.com/lifestyle/wo...
Florida’da yaşayan bir kadın, yıllar içinde farklı kanser türleriyle mücadele etmek zorunda kaldıktan sonra, insan papilloma virüsü (HPV) konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini söylüyor.

Yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de duygusal olarak yıpratıcı olduğunu belirten kadın, özellikle bu enfeksiyona karşı geliştirilen aşının önemine dikkat çekiyor.

Eileen McGill Fox, 30 yıllık evliliğinde eşinin sadakatsizliğini öğrenmesinin ardından rutin sağlık kontrolleri için bir klinikte test yaptırdı. İlk testlerinde ciddi bir enfeksiyon saptanmasa da, bir yıl sonra yapılan smear testi HPV pozitif çıktı. Uzmanların uyarılarına göre HPV, rahim ağzı başta olmak üzere bazı genital bölge kanserleri ve boğaz kanseri riskini artırabiliyor.

Kısa bir süre sonra Fox’a vulva ve rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

Yıllar içinde hastalık ilerleyerek farklı bir kanser türüyle daha mücadele etmesine yol açtı. Süreç boyunca çeşitli cerrahi ve medikal müdahaleler geçiren Fox, HPV’nin bazı kanser türleriyle güçlü bağlantısının altını çiziyor.

Uzmanlar, HPV’nin oldukça yaygın bir virüs olduğunu ve çoğu kişide belirti göstermeden seyredebildiğini belirtiyor. Özellikle genç yaşlarda uygulanan aşılama programlarının, ilerleyen yıllarda bazı kanser türlerini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekiliyor.

Fox ise yaşadıklarının ardından, bu konuda konuşmanın hala birçok kişi için zor olduğunu söylüyor ve “Bu hastalık herkesi etkileyebilir, damgalamadan uzak bir şekilde konuşabilmeliyiz” mesajını veriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
