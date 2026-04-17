Meta’dan Yeni Hamle: Zuckerberg’ün Yapay Zeka Klonu Geliştiriliyor

Bu yönüyle proje, daha önce gündeme gelen “CEO ajanı” sisteminden ayrılıyor. Söz konusu ajan, yöneticinin iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflerken; yeni geliştirilen model doğrudan Zuckerberg’ün dijital bir temsili olmayı amaçlıyor.

Meta’nın bu girişimi, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital kimlik ve avatar projelerinin bir devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere Zuckerberg’ün 2022’de tanıttığı metaverse avatarı, düşük görsel kalitesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Şirket, ardından ünlü isimlerin dijital karakterlerini temel alan sohbet botlarını denemiş ancak beklenen ilgiyi görmeyen bu projeleri 2024’te sonlandırmıştı.

Son dönemde ise Meta’nın odağı, içerik üreticilerinin kendi yapay zeka versiyonlarını oluşturmasına olanak tanıyan araçlara kaymış durumda. Şirket, kullanıcıların takipçileriyle etkileşim kurabilecek dijital karakterler üretmesini desteklerken, özellikle genç kullanıcılar için bazı erişim kısıtlamaları da getirmişti.

Zuckerberg klonunun geliştirilmesi, CEO’nun şirkette daha aktif ve teknik bir rol üstlenme çabalarıyla da paralel ilerliyor. Meta CEO’sunun haftalık programında kod yazma ve teknik incelemelere zaman ayırdığı, ayrıca şirket içi verilere daha hızlı erişmesini sağlayacak kişiselleştirilmiş yapay zeka sistemleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.