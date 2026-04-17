article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Meta’dan Yeni Hamle: Zuckerberg’ün Yapay Zeka Klonu Geliştiriliyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 08:45

Meta, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken dikkat çeken bir projeyle gündemde. Şirketin, CEO’su Mark Zuckerberg’ün konuşma tarzı ve düşünce yapısını temel alan bir yapay zeka modeli geliştirdiği öne sürülüyor. Henüz erken aşamadaki bu girişimin, şirket içi etkileşimi dönüştürmesi hedefleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerikan teknoloji devi Meta, metaverse odağını geri plana aldıktan sonra yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken, bu alandaki en dikkat çekici projelerinden biriyle gündeme geldi.

Şirketin, CEO’su Mark Zuckerberg’in konuşma tarzı, karar alma biçimi ve düşünce yapısı üzerine eğitilen bir yapay zeka modeli geliştirdiği öne sürülüyor.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu yapay zeka sistemi henüz erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Ancak proje, şirket çalışanlarının sanal ortamda Zuckerberg ile etkileşime geçiyormuş hissi yaşayabileceği bir yapı kurmayı hedefliyor. Gerçek zamanlı sohbet edebilen bu modelin, şirket içi iletişimi dönüştürmesi amaçlanıyor.

Zuckerberg’ün de projeye doğrudan katkı sunduğu, stratejik yaklaşımlarını ve düşünce biçimini modele aktarmak için eğitim sürecine dahil olduğu belirtiliyor.

Bu yönüyle proje, daha önce gündeme gelen “CEO ajanı” sisteminden ayrılıyor. Söz konusu ajan, yöneticinin iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflerken; yeni geliştirilen model doğrudan Zuckerberg’ün dijital bir temsili olmayı amaçlıyor.

Meta’nın bu girişimi, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital kimlik ve avatar projelerinin bir devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere Zuckerberg’ün 2022’de tanıttığı metaverse avatarı, düşük görsel kalitesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Şirket, ardından ünlü isimlerin dijital karakterlerini temel alan sohbet botlarını denemiş ancak beklenen ilgiyi görmeyen bu projeleri 2024’te sonlandırmıştı.

Son dönemde ise Meta’nın odağı, içerik üreticilerinin kendi yapay zeka versiyonlarını oluşturmasına olanak tanıyan araçlara kaymış durumda. Şirket, kullanıcıların takipçileriyle etkileşim kurabilecek dijital karakterler üretmesini desteklerken, özellikle genç kullanıcılar için bazı erişim kısıtlamaları da getirmişti.

Zuckerberg klonunun geliştirilmesi, CEO’nun şirkette daha aktif ve teknik bir rol üstlenme çabalarıyla da paralel ilerliyor. Meta CEO’sunun haftalık programında kod yazma ve teknik incelemelere zaman ayırdığı, ayrıca şirket içi verilere daha hızlı erişmesini sağlayacak kişiselleştirilmiş yapay zeka sistemleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın