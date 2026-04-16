Psikologlara Göre Çok Konuşan İnsanlar Ne Tür Bir Kişiliğe Sahip?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 16:26

Aşırı konuşma davranışını genellikle yüksek sosyallik veya dışa dönüklük belirtisi olarak yorumlama eğilimindeyiz. Ancak psikolojik araştırmalar, durmaksızın konuşma ihtiyacının; anksiyeteden nörolojik farklılıklara ve hatta narsisistik kişilik özelliklerine kadar uzanan karmaşık dinamiklerden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Gelin, bitmek bilmeyen bu cümlelerin arkasına saklanan insan psikolojisini uzmanların gözünden daha yakından inceleyelim.

Sürekli konuşan ve sessizliği doldurmaya çalışan insanlarla karşılaştığımızda, onları genellikle "sosyal" veya "dışa dönük" olarak etiketleriz.

Ancak psikoloji bilimine göre aşırı konuşma, yüzeyde göründüğünden çok daha karmaşık bir davranış kalıbıdır ve altta yatan nedenler kişiden kişiye dramatik bir şekilde değişiklik gösterebilir.

Konuşma Bağımlılığının Psikolojik Temelleri

Richmond Virginia Üniversitesi'nden iletişim uzmanı Dr. James McCroskey'in geliştirdiği Talkaholic Scale, aşırı konuşma eğilimini bilimsel olarak ölçen ilk araçlardan biridir. McCroskey'in araştırmaları, kompulsif (zorlantılı) konuşmanın gerçek sosyal beceriden çok farklı bir fenomen olduğunu ortaya koymuştur:

'Gerçek sosyal yetkinlik, ne zaman konuşacağını bilmek kadar ne zaman susacağını bilmeyi de gerektirir.'

Benzer şekilde, Stanford Üniversitesi'nden Dr. Susan Cain'in araştırmaları da aşırı konuşmanın her zaman dışa dönüklükle ilişkili olmadığını kanıtlamaktadır. Birçok durumda bu davranış, içe dönük bireylerin sosyal anksiyetelerini kamufle etme çabalarından kaynaklanmaktadır.

Farklı Psikolojik Nedenler ve Konuşma Profilleri

1. Anksiyetenin 'Konuşma' Maskesi

Sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerde paradoksal bir şekilde aşırı konuşma davranışı gözlemlenebilir. UCLA'dan Dr. Michelle Craske'nin klinik gözlemlerine göre bu bireyler, sessizlikte yargılanacaklarını düşündükleri için bir tür 'kelime seli' yaratırlar.

  • Temel Motivasyon: Sessizlikten ve yargılanmaktan duyulan yoğun korku.

  • Konuşma Tarzı: Hızlı, kesintisiz ve sürekli konudan konuya atlayan, savunma odaklı bir yapı.

  • Uzman Görüşü: 'Sosyal anksiyete, kişiyi sessizlikten o kadar korkutur ki, konuşma adeta bir savunma mekanizması haline gelir.'

2. DEHB (ADHD) ve Dürtü Kontrol Eksikliği

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylerde aşırı konuşma, anksiyeteden ziyade nörolojik temelli bir durumdur. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Russell Barkley'e göre, dürtü kontrolündeki eksiklikler konuşma davranışlarına doğrudan yansır.

  • Temel Motivasyon: Düşüncelerin hızına yetişememe ve dürtüsellik.

  • Konuşma Tarzı: Spontan, aşırı heyecanlı ve kişinin kendi düşüncelerini bile takip etmekte zorlandığı filtresiz bir yapı.

  • Uzman Görüşü: 'Beynin fren sistemi yetersiz çalıştığı için düşünceler filtrelenmeden dışa vurulur.'

3. Narsisizm ve Dikkat Arayışı

Narsisistik kişilik özelliklerine sahip bireylerde konuşma ihtiyacı tamamen farklı, benmerkezci bir motivasyonla ortaya çıkar. New York Üniversitesi'nden Dr. Jean Twenge'in araştırmaları, bu kişilerin konuşma kalıplarının üstünlük kurma amacı taşıdığını gösterir.

  • Temel Motivasyon: Dikkat çekme, onaylanma ihtiyacı ve sosyal üstünlük kurma.

  • Konuşma Tarzı: Kendi başarılarına odaklı, araya girilmesine tahammülsüz ve ağırlıklı olarak monolog şeklinde.

  • Uzman Görüşü: 'Narsisistik birey için konuşma, bir sahne performansıdır ve sürekli alkış bekler.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
