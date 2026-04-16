"Tek Çocuğumuzdu": Okuldaki Saldırıda Hayatını Kaybeden 11 Yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Babası Konuştu

'Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu.'

Ayrıca oğlunun matematik öğretmenine büyük bir sevgi duyduğunu ifade eden baba Yeşil şöyle konuştu:

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara isimli öğretmenine bağlı olduğunu belirterek, yaşanan anı şu sözlerle anlattı:

'Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı.'

Acılarını tarif etmekte zorlanan aile, tek çocuklarını kaybetmenin yıkımını yaşadıklarını belirtti:

'Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu.'