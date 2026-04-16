"Tek Çocuğumuzdu": Okuldaki Saldırıda Hayatını Kaybeden 11 Yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Babası Konuştu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 13:04

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in ailesi, yaşanan acının ardından ilk kez konuştu. Baba Abdullah Cevdet Yeşil, oğlunun hem okulunda hem de çevresinde sevilen, başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederken, “Tek çocuğumuzdu” sözleriyle yaşadıkları derin yıkımı anlattı. Olay, kentte ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden olurken, aile taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırının ardından yaşamını yitiren 8 öğrenci ve 1 öğretmenin cenazeleri, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil için Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve vatandaşlar, aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Abdullah Cevdet Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun okul hayatındaki başarısına dikkat çekti.

'Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu.'

Ayrıca oğlunun matematik öğretmenine büyük bir sevgi duyduğunu ifade eden baba Yeşil şöyle konuştu:

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara isimli öğretmenine bağlı olduğunu belirterek, yaşanan anı şu sözlerle anlattı:

'Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı.'

Acılarını tarif etmekte zorlanan aile, tek çocuklarını kaybetmenin yıkımını yaşadıklarını belirtti:

'Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
