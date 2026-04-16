Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısının Ardından Psikiyatrist Arif Verimli'nin 2021'deki Paylaşımı Gündem Oldu

Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısının Ardından Psikiyatrist Arif Verimli'nin 2021'deki Paylaşımı Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 12:26

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından ülkede endişe büyürken, psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’nin 2021’de yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan tweet, yaşanan son olaylarla birlikte yeniden hatırlatıldı. Verimli ise daha önce yaptığı açıklamaya atıf yaparak, sözlerinin arkasında olduğunu ve bunu bir öngörü değil, toplumsal ruh haline dair bir uyarı olarak dile getirdiğini belirtti.

Önce Şanlıurfa'da sonra da Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleşen silahlı saldırılar ülkemizi yasa boğdu.

Önce Şanlıurfa'da sonra da Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleşen silahlı saldırılar ülkemizi yasa boğdu.

Gelişmeler yakından takip edilirken, vatandaşlar olaylara ilişkin endişelerini dile getiriyor. Yaşananların ardından, geleceğe dair çeşitli değerlendirme ve öngörüler de gündeme gelmiş durumda.

Öyle ki, psikiyatrist Arif Verimli'nin 2021 yılındaki tweet'i tekrardan gündeme geldi.

Öyle ki, psikiyatrist Arif Verimli'nin 2021 yılındaki tweet'i tekrardan gündeme geldi.
Verimli, Müslüme Yağal'ın katledilmesinin ardından gündemle alakalı bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

'Bakın bu günler iyi günlerimiz.. Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.. Hiç sebepsiz insanlar birbirini ve zavallı hayvanları öldürecek. Çünkü bu çağ dijital çağ değil öfke çağı.. Uyuşturucu, şiddet, pandemi ve yeni dünya düzeni şiddetiyle gelecek...'

Okul saldırılarının ardından Verimli'nin tweet'i akıllara geldi. Başarılı psikiyatrist, o paylaşımını alıntılayarak söylediklerini tekrardan onayladı.

Okul saldırılarının ardından Verimli'nin tweet'i akıllara geldi. Başarılı psikiyatrist, o paylaşımını alıntılayarak söylediklerini tekrardan onayladı.
'Ben kâhin değilim... Vatanını çok seven bir Psikiyatristim.. Beş sene önce bu gerçekleri yazdım çünkü benim işim insanlara umut satıp şahsi istikbal değil; ülkemin ruh sağlığı için sesimi duyurmaya çalışmak...'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
