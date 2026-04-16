Şanlıurfa Saldırganı Gece Sessizce Toprağa Verildi: Ailesi Koruma Altına Alınarak Başka Yere Götürüldü

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 08:35

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uzaklaştırdığı okula av tüfeğiyle baskın düzenleyen 19 yaşındaki Ömer Ket, gece saatlerinde sessizce toprağa verildi. DHA'da yer alan habere göre Ket'in ailesi ise güvenlik gerekçesiyle devlet korumasına alınarak, başka bir yere götürüldü.

Şanlıurfa saldırı düzenlediği okulda 16 kişiyi yaralayan Ömer Ket, gece saatlerinde sessizce toprağa verildi.

Olay 14 Nisan’da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı ve okuldan uzaklaştırıldığı belirtilen, daha sonra açık öğretim lisesine geçen Ömer Ket, suç aletiyle eski okuluna geldi. Önüne çıkana saldıran Ket, 16 kişiyi yaraladı. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ömer Ket'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Güvenlik gerekçesiyle Siverek yerine Şanlıurfa'ya götürülen cenaze, gece saatlerinde Yeni Mezarlık'ta polis eşliğinde defnedildi. Olayın ardından saldırganın ailesi de ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı.

“Bu okulda saldırı olacak” paylaşımını yapmış!

Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti. Paylaşımlarda, Ket'in “Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak” ve “Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edilmişti. Şüphelinin bilgisayarda şiddet içerikli oyunlar oynadığı ve sanal medya paylaşımlarında sık sık 'kill' (öldürmek) ifadesini kullandığı da belirtilmişti. Öte yandan Ket'in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şanlıurfa Valiliği ayrıca olayla ilgili 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
