Şanlıurfa Saldırganı Gece Sessizce Toprağa Verildi: Ailesi Koruma Altına Alınarak Başka Yere Götürüldü

Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti. Paylaşımlarda, Ket'in “Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak” ve “Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edilmişti. Şüphelinin bilgisayarda şiddet içerikli oyunlar oynadığı ve sanal medya paylaşımlarında sık sık 'kill' (öldürmek) ifadesini kullandığı da belirtilmişti. Öte yandan Ket'in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şanlıurfa Valiliği ayrıca olayla ilgili 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.