Okulların Güvenliği İçin Yeni Karar! İçişleri Bakanlığı Açıkladı

Okulların Güvenliği İçin Yeni Karar! İçişleri Bakanlığı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 08:04

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Son olarak Şanlıurfa’daki saldırganın okula pompalı tüfekle girmesi; Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ise okula 5 silah ve 7 şarjör getirmesi güvenlik endişelerini giderek artırdı. İçişleri Bakanlığı okulların güvenliğine dair karar almak için toplanacak. Öte yandan Bakanlık bir açıklama yayımlayarak okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

Okullarda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar "okul güvenliği" konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Okullarda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar "okul güvenliği" konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğrencilerin okullara düzenlediği saldırılar ülkeyi yasa boğdu. Yaşanan 'güvenlik' konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Milyonlarca vatandaş öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğinin sağlanması için etkili tedbirlerin alınması için yetkililere seslendi. 

İçişleri Bakanlığı X hesabından 'okul güvenliği'ne dair bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada 'Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz' denildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: "Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı."

İçişleri Bakanlığı açıkladı: "Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı."

Bakanlık, okullardaki tedbirlerin artırıldığını vurgulayarak 'Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir' dedi. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

'Aziz Milletimiz,

Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır.

Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.

İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir.

Sabah saat 09.00’da, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. 

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz.

Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.

Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir.

Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
