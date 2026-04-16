Kahramanmaraş Okul Saldırganının Babası Tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada saldırganın babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığı belirtildi. EGM'nin açıklaması şöyle:

“Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.