Kahramanmaraş Okul Saldırganının Babası Tutuklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 07:11

Kahramanmaraş’ta okula silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli tutuklandı. EGM’den yapılan açıklamada “Olayı gerçekleştiren şahsın babası tutuklanmıştır” denildi.

Kahramanmaraş'ta okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada saldırganın babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığı belirtildi. EGM'nin açıklaması şöyle:

“Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Babasının silahıyla okula gelmişti!

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır, 13 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İhsan Aras Mersinli olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 'Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş' ifadelerini kullanmıştı. Ünlüer, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin de yaşamına son verdiğini söyledi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
right-dark
