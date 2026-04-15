Kahramanmaraş Okul Saldırısıyla İlgili Son Dakika Açıklaması: Can Kaybı Yükseldi!

'Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Aysel Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Olay 13.30 sıralarında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de okula devam eden okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzdaki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu da kritik.

Ben öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz olayın duyulmasıyla beraber olay yerine intikal ettik. Bir daha ifade etmek istiyorum olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise bir terör hadisesi değil.'