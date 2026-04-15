Kahramanmaraş Okul Saldırısıyla İlgili Son Dakika Açıklaması: Can Kaybı Yükseldi!
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında can kaybı sayısı 9'a yükseldi. 8 öğrenci 1 öğretmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Dokuz vefatımız var, sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğum bakımda üçünün durumu kritik' dedi.
Kahramanmaraş okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi.
Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
