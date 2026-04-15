Kahramanmaraş Okul Saldırısıyla İlgili Son Dakika Açıklaması: Can Kaybı Yükseldi!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 17:36

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında can kaybı sayısı 9'a yükseldi. 8 öğrenci 1 öğretmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Dokuz vefatımız var, sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğum bakımda üçünün durumu kritik' dedi.

Kahramanmaraş okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta öğrencinin okula saldırmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Acı haberi açıklayan Çiftçi, can kaybı sayısını 9'a yükseldiğini belirtti. 

Bakan Çiftçi, 'Dokuz vefatımız var, sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğum bakımda üçünün durumu kritik. Olay bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise, bir terör hadisesi değil' dedi.

Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

'Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Aysel Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Olay 13.30 sıralarında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de okula devam eden okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzdaki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor.  Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu da kritik.

Ben öncelikle bu menfur saldırıda  hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz olayın duyulmasıyla beraber olay yerine intikal ettik. Bir daha ifade etmek istiyorum olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise bir terör hadisesi değil.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
