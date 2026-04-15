Ülke Okul Saldırılarıyla Ayakta: RTÜK İkinci Uyarıyı Yayınladı!

Ülke Okul Saldırılarıyla Ayakta: RTÜK İkinci Uyarıyı Yayınladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 17:51

Ülke 14 Nisan Salı günü Şanlıurfa'da, bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan olay saldırılarıyla sarsıldı. Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarıyla ilgil Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ikinci uyarıyı geçti. Saldırı görüntülerini paylaşan 63 sosyal medya hesabına yasal işlem başlatılırken yayıncılara yeniden net uyarı geldi.

RTÜK ikinci uyarıyı yayınladı.

RTÜK ikinci uyarıyı yayınladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsa Aras Mersinli isimli ortaokul öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili emniyet müdürü babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Saldırı görüntülerini paylaşan sosyal medya hesaplarına işlem başlatıldı. RTÜK ise yayıncılara ikinci ihtarda bulundu.

"Tüm yayıncıların yasal kararlara ve yayın ilkelerine derhâl tam uyum sağlaması önemle ihtar olunur."

"Tüm yayıncıların yasal kararlara ve yayın ilkelerine derhâl tam uyum sağlaması önemle ihtar olunur."
RTÜK'ün açıklamasının tamamı şöyle:

'TÜM YAYIN KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2026/3569 D. İş sayılı kararı ile Kahramanmaraş’ta bir eğitim kurumunda meydana gelen elim hadiseye yönelik kesin bir yayın yasağı getirilmiş olmasına rağmen, bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz içerik paylaşımına devam ettiği görülmektedir.

Söz konusu olay ve buna ilişkin tüm yayınlar Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak, büyük bir dikkat ve titizlikle takip edilmektedir.

Resmî makamlarca yapılan / yapılacak açıklamaların haberleştirilmesinde olay yeri görüntülerinin kullanılmaması önem arz etmektedir.

Yargı kararını ihlal eden, olay yerinden görsel paylaşan veya mağdur yakınlarının mahremiyetine saldırı niteliği taşıyan her türlü yayın ve uzman görüşü kapsamındaki ihlaller dâhil olmak üzere kayıt altına alınmaktadır.

Toplumun huzurunu bozan ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek bu sorumsuz yayıncılık anlayışına karşı hiçbir taviz verilmeyecek olup, yasaklara riayet etmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Kanun kapsamındaki en ağır yaptırımlar ivedilikle ve kararlılıkla uygulanacaktır.

Tüm yayıncıların yasal kararlara ve yayın ilkelerine derhâl tam uyum sağlaması önemle ihtar olunur.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
