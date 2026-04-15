Şanlıurfa’dan Sonra Şimdi de Kahramanmaraş! Bir Ortaokula Silahlı Saldırı Yapıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 14:07 Son Güncelleme: 15.04.2026 - 14:43

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: “1’i öğretmen 3’ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. 20 yaralımız var. Aralarında ağır yaralı olanlar var, ameliyata alındırlar. Saldırgan olaylar sırasında kendisini de öldürdü. Okula 5 silah 7 şarjör ile gelmiş. İki sınıfa girip ateş etmiş. Saldırgan okulun 8. Sınıf öğrencisi. Babası emniyetçi, silahları o şekilde aldığını düşünüyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı üzerine Kahramanmaraş'a gidiyor.

DETAYLAR GELECEK...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama:

'Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
