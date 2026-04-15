Şanlıurfa’dan Sonra Şimdi de Kahramanmaraş! Bir Ortaokula Silahlı Saldırı Yapıldı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: “1’i öğretmen 3’ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. 20 yaralımız var. Aralarında ağır yaralı olanlar var, ameliyata alındırlar. Saldırgan olaylar sırasında kendisini de öldürdü. Okula 5 silah 7 şarjör ile gelmiş. İki sınıfa girip ateş etmiş. Saldırgan okulun 8. Sınıf öğrencisi. Babası emniyetçi, silahları o şekilde aldığını düşünüyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı üzerine Kahramanmaraş'a gidiyor.

