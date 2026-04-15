Kahramanmaraş Okul Saldırganının Emniyet Müdürü Babası Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırısının ardından Türkiye’yi yasa boğan bir diğer benzer olay Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci saldırı gerçekleştirdi. 3 öğrenci ve 1 öğretmen olayda hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Babanın 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta okula saldırı.
Saldırganın emniyet müdürü babası gözaltına alındı.
👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
