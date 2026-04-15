Kahramanmaraş Okul Saldırganının Emniyet Müdürü Babası Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 16:02

Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırısının ardından Türkiye’yi yasa boğan bir diğer benzer olay Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci saldırı gerçekleştirdi. 3 öğrenci ve 1 öğretmen olayda hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Babanın 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta okula saldırı.

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. İsa Aras Mersinli isimli öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 öğrenci 1 öğretmen hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıyı gerçekleştiren Mersinli’nin öldüğünü belirterek, 'Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 kişi vefat etti. Bunlardan 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralı var. Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amacıyla mı, yoksa o kargaşadan dolayı mı yaptı bilmiyoruz. Saldırgan 8’inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle baskını gerçekleştiriyor. İki sınıfa giriyor' dedi.

Saldırganın emniyet müdürü babası gözaltına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili açıklama paylaştı. MEB’den yapılan açıklamada öğrencinin okulda eğitimde gördüğü ve saldırıyı okul içinde gerçekleştirdiği belirtildi. 

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

'Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur.

Edinilen ilk bilgilere göre, adı geçen okulumuzun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca dört Bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir.

Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz.

Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başımız sağ olsun...'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
