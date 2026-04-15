Türkiye, Kahramanmaraş’taki Ortaokulda Öğrencilerine Siper Olurken Hayatını Kaybeden Ayla Öğretmene Ağlıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 21:55

Kahramanmaraş'ta 8'i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesine ikinci bir ateş düştü. Eşinin okulda vurularak öldürüldüğü haberini alan acılı koca, yaşadığı büyük şokun etkisiyle kalp krizi geçirdi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul katliamından yürekleri dağlayan bir acı haber daha geldi.

Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen olan Ayla Kara'nın ailesi, peş peşe gelen acılarla yıkıldı. Öğrencilerini korumaya çalışırken canından olan Ayla Kara'nın vefat haberi, ailesine ulaştı. Eşinin okulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini öğrenen acılı eş, aldığı kara haberin ağırlığına dayanamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan eşin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Aileyi ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan bu ikinci acı gelişmeyi, öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hülya Kara yaptığı paylaşımda, Ayla öğretmenin eşinin acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek herkesten dua istedi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
