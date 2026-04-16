Haberler
Gündem
Kahramanmaraş’ta Okul Saldırısının Ardından İnfial Yaratan İddia: Cumhurbaşkanlığı Açıklama Yaptı

Kahramanmaraş’ta Okul Saldırısının Ardından İnfial Yaratan İddia: Cumhurbaşkanlığı Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 07:40

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırı, Türkiye'yi yasa boğdu. 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait silahlarla okulda katliam yaptı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı olayın ardından kayıp çocukların olduğu iddiası infial yarattı. İletişim Başkanlığı söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı, iddiayı yalanlayarak 'provokatif ' olarak nitelendirdi.

Kayıp çocuklar iddiası ortalığı ayağa kaldırdı.

Kayıp çocuklar iddiası ortalığı ayağa kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından ortaya pek çok iddia atıldı. Bu iddialardan biri de kayıp çocukların olduğuydu. Bazı sosyal medya hesapları saldırının hemen ardından kayıp çocukların olduğu paylaşıldı. İddialar infial yaratırken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yayınladı.

"İddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür provokatif psikolojik harp içerikleri..."

"İddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür provokatif psikolojik harp içerikleri..."

DMM iddiaları yalanlayarak yapılan paylaşımları 'provokatif' olarak nitelendirdi. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

'Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan 'saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar; toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur.

Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
