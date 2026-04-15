Okullar Tatil mi Oldu? İstanbul Valisi Davut Gül Açıkladı: İstanbul’da Okullar Tatil Edildi mi?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 22:11 Son Güncelleme: 15.04.2026 - 22:46

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan trajik olaylar sonrasın İstanbul ve diğer illerde de okulların tatil olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Okullar tatil mi sorusuna cevap olarak sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan İstanbul Valisi Davut Gül “Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir” dedi.

İstanbul’da okullar tatil mi?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan trajik olay sonrasında şehirde okulların tatil edilmesinin ardından diğer şehirler için de okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyordu. Sosyal medyada “İstanbul’da da okullar tatil olacak mı?” Sorusu dolaşırken İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Davut Gül “Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir” dedi. 

İşte Davut Gül’ün sosyal medyadan yaptığı açıklamalanın tamamı: 

“Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir.

Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde “eğlence” içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz.

Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır.

Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.

Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir.

Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmî kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
