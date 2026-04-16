Yeşim Salkım’dan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki: “Anne Baba Olmayacaksanız Üremeyin!”

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2026 - 10:17

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve yürekleri dağlayan okul saldırılarının ardından Türkiye’de gündem hâlâ sıcaklığını koruyor. Hayatını kaybedenler için peş peşe taziye mesajları gelirken, birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmadı. O isimlerden biri olan Yeşim Salkım ise yaptığı paylaşımda oldukça sert ifadeler kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarıyla ilgili gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Şanlıurfa’da yaşanan kan donduran saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’tan gelen haberler yürekleri dağladı. Kahramanmaraş’ın Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırı Türkiye gündeminde büyük yara açtı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin olay yerinde yaptığı açıklamaya göre saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 13 kişiden 6’sının yoğun bakımda olduğu, 3 kişinin ise durumunun kritik olduğu aktarıldı. Yaşanan bu acı olay, Şanlıurfa’daki saldırının ardından toplumda derin bir endişe ve üzüntüye neden oldu.

Yaşanan bu acı olayların ardından tepkiler dinmek bilmezken, hayatını kaybedenler için peş peşe taziye mesajları paylaşılırken, birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmayarak üzüntülerini ve tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplumsal sorumluluk ve ebeveynlik üzerinden dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Salkım, şu ifadeleri kullandı:

“Doğurup doğurup sokağa salmayın. Anne babalık yapamayacaksanız, anne baba olmayın. Kedi köpek de sokakta doğuruyor. Çocuğunuzu büyütemeyecekseniz, onu sevemeyecekseniz, onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştiremeyeceksiniz, doğurmayın. Üremeyin. Ebeveynlik böyle bir şey değildir. Senin yetiştiremediğini, büyütemediğini, eğitemediğini ben sokakta eğitmek zorunda değilim. Hiçbir öğretmen de eğitmek zorunda değil. Çoluk çocuk sahibi olmak için ebeveynlik ruhsatı çıkartsınlar. Anne baba olmak kıymetli ve önemlidir yapamayacaksanız bu işin altına girmeyin, daha az sevişin.”

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
