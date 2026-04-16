Yeşim Salkım’dan Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki: “Anne Baba Olmayacaksanız Üremeyin!”

Şanlıurfa’da yaşanan kan donduran saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’tan gelen haberler yürekleri dağladı. Kahramanmaraş’ın Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırı Türkiye gündeminde büyük yara açtı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin olay yerinde yaptığı açıklamaya göre saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 13 kişiden 6’sının yoğun bakımda olduğu, 3 kişinin ise durumunun kritik olduğu aktarıldı. Yaşanan bu acı olay, Şanlıurfa’daki saldırının ardından toplumda derin bir endişe ve üzüntüye neden oldu.

Yaşanan bu acı olayların ardından tepkiler dinmek bilmezken, hayatını kaybedenler için peş peşe taziye mesajları paylaşılırken, birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmayarak üzüntülerini ve tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.