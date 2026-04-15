Eşref Rüya Başrolü Demet Özdemir Paylaşımı Yüzünden Linç Yedi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2026 - 22:43

X hesabında bir takipçisine cevap verip Kahramanmaraş gündemine dair bir paylaşımda bulunmayan Demet Özdemir linç yedi. Linçleyenlere sert çıktı!

Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Fakat geçtiğimiz saatlerde tadını kaçıran bir konuyla gündeme oturdu. Dizisi Eşref Rüya'nın bugün yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu fakat Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olay sonrasında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasına karar verildi. 

Bugün, 15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğrenci İsa Aras Mersinli silahlı saldırı gerçekleştirmiş, olayda Sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz 9 vefatımızın olduğu korkunç olayda, 6'sı yoğun bakımda olan 13 yaralı olduğu açıklanmıştı. 

Yaşananlar ülkeyi büyük bir yasa boğarken birçok ünlü konuyla ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Bu sırada X hesabından bir takipçisine cevap veren Demet Özdemir'in gündemle ilgili bir şey paylaşmayıp yoruma dönmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada Demet Özdemir'i binlerce kişi linçlerken Demet Özdemir, hemen akabinde Kahramanmaraş paylaşımı yapıp linçleyenlere tepki gösterdi. 'Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza utandım' diyerek sert çıkan Demet Özdemir, yaşananların ağırlığında bile kendisini linçleyenlerin olmasına tepki gösterdi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
