Ajda Pekkan'dan Yeraltı Dizisine Büyük Övgü

Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2026 - 21:27

Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan Yeraltı dizisine süperstar Ajda Pekkan'dan büyük övgü geldi. Yeraltı dizisinin fanı çıkan Ajda Pekkan, Uraz Kaygılaroğlu'nu öve öve bitiremedi. 

NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı son zamanların en popüler ve en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi.

Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Ülkü Hilal Çiftçi, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Yeraltı, Çarşamba dizileri arasına girdiğinden bu yana reytinglerde oldukça büyük bir çıkış yakalamıştı. 

Özellikle de Uraz Kaygılaroğlu'nun 'Bozo' karakteri çok sevilmiş, 'Ömrüm' repliği ve karakter bir fenomen haline gelirken Kaygılaroğlu'nu da farklı bir noktaya taşımıştı. O kadar ki Kaygılaroğlu'na Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu ve hediye gelmişti.

Yeraltı fanlarına bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz gece sahne alan süperstar Ajda Pekkan, izleyicisiyle sohbet ettiği sırada konuyu Yeraltı dizisine getirdi. 'Yeraltı'nı seyretmiyor musunuz siz ya? Bozo var ya Bozo mahvetti hepimizi. Şöyle bir bakış attı, kalbimi yaktı. Ayyy o nedir ya?' ifadelerini kullandı. 

Böylelikle Uraz Kaygılaroğlu'na bir büyük övgü daha gelmiş oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
