Kuruluş Orhan Bugün Var mı? Kuruluş Orhan Neden Yok?

Her hafta heyecanla beklenen ATV dizisi Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüyle ilgili bir gelişme yaşandı. ATV'nin yayın akışında dizinin yer almaması üzerine, sosyal medyada 'Kuruluş Orhan neden yok?' soruları sorulmaya başladı.

Dizinin yayın saatinde ekran başında olan takipçileri, yapımın neden yayınlanmadığını merak ederken, beklenen açıklama kısa sürede geldi. Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırı nedeniyle bu akşam yayınlanması beklenen Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün seyirciyle buluşmayacağı ortaya çıktı.

Ülke genelinde derin bir üzüntüye neden olan bu elim olay sonrasında, eğlence ve dizi programlarının bir kısmına ara verilmesi kararlaştırıldı.