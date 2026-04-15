Kuruluş Orhan Bugün Var mı? Kuruluş Orhan Neden Yok?

Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2026 - 21:00

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan olay sonrası bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini erteleme kararı aldı. 15 Nisan Çarşamba günü için yayın akışları son dakika değişiklikleriyle yeniden düzenlendi.

Peki, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan bugün neden yok?

İşte 15 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı.

Kuruluş Orhan Neden Yok?

Her hafta heyecanla beklenen ATV dizisi Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüyle ilgili bir gelişme yaşandı. ATV'nin yayın akışında dizinin yer almaması üzerine, sosyal medyada 'Kuruluş Orhan neden yok?' soruları sorulmaya başladı. 

Dizinin yayın saatinde ekran başında olan takipçileri, yapımın neden yayınlanmadığını merak ederken, beklenen açıklama kısa sürede geldi. Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırı nedeniyle bu akşam yayınlanması beklenen Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün seyirciyle buluşmayacağı ortaya çıktı. 

Ülke genelinde derin bir üzüntüye neden olan bu elim olay sonrasında, eğlence ve dizi programlarının bir kısmına ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kuruluş Orhan Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yayın akışındaki ani değişiklikler sonrası, dizinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu.

Kuruluş Orhan 22 Nisan Çarşamba günü, her zamanki saatinde yeni bölümüyle ekranlarda olacak. 

ATV Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri 

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Mutfak Bahane 

16.00 Esra Erol’da 

19.00 atv Ana Haber 

20.00 Kuruluş Orhan (Tekrar bölümü)

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
