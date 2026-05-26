Bakanlık Uyardı: Bayramda Hayvandan İnsana Bulaşan Bakterilere Dikkat!

Bakanlık, zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıkların ve bakterilerin önlenmesi için mutfakta alınması gereken önlemleri açıkladı. Kurban eti doğranan bıçak ve yüzeylerin diğer gıdalarla temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca et hazırlanan kesme tahtalarında çiğ sebze, meyve veya ekmek doğranmaması gerekiyor.

Etleri saklarken de hijyen koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Kurban etlerinin çok büyük parçalar halinde değil, tek seferde tüketilebilecek küçük porsiyonlara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerekiyor.

Etlerin kolay bozulabilen yüksek riskli besinler grubu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dondurucudan çıkarılıp çözdürülen etlerin kesinlikle yeniden dondurulmaması, çözünen etin hemen pişirilmesi gerektiği önemle vurgulandı.