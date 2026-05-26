Bakanlık Uyardı: Bayramda Hayvandan İnsana Bulaşan Bakterilere Dikkat!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 19:33
Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, beslenme düzeni ve et saklama koşullarına dair önemli uyarılara yer verildi. Et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve dengeli beslenmeye dair önemli noktaların altı çizildi.

Özellikle, zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıkların ve bakterilerin önlenmesi için mutfakta yapılması gerekenlere dikkat etmek gerekiyor.

Bakanlık'tan Kurban Bayramı için uyarılar geldi.

Kurban Bayramı'nda tatlı, hamur işi ve kırmızı et tüketimi genel olarak artıyor. Sağlık Bakanlığı, bayram süresince beslenme alışkanlıklarının bozulmaması ve kronik rahatsızlıkların tetiklenmemesi amacıyla, vatandaşları uyardı.

Bakanlık, sadece hastaların değil, sağlıklı bireylerin de porsiyon kontrolüne hayati düzeyde dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın bayram boyunca dengede kalmayı kolaylaştıracağını belirten uzmanlar, bayram sabahı kahvaltı öğününün pas geçilmemesi gerektiğini vurguladı. 

  • Kırmızı etler tek başına değil, mutlaka yanına sebze eklenerek pişirilmeli ya da bol salata ile servis edilmeli.

  • Et tüketiminin yanında ikram edilen tatlı ve hamur işlerinin miktarı sınırlandırılmalı.

  • Sağlıklı rutinlerin devamı için gün içinde bol su içilmeli.

Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerin de sakatat tüketiminden özellikle kaçınmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde güçlüğe yol açabileceğine işaret edilerek, bu nedenle özellikle sindirim problemi yaşayan ve mide-bağırsak hastalığı bulunan kişilerin kurban etini hemen tüketmemeleri gerektiği açıklandı.

Etlerde çapraz bulaşmaya dikkat!

Bakanlık, zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıkların ve bakterilerin önlenmesi için mutfakta alınması gereken önlemleri açıkladı. Kurban eti doğranan bıçak ve yüzeylerin diğer gıdalarla temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca et hazırlanan kesme tahtalarında çiğ sebze, meyve veya ekmek doğranmaması gerekiyor.

Etleri saklarken de hijyen koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Kurban etlerinin çok büyük parçalar halinde değil, tek seferde tüketilebilecek küçük porsiyonlara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerekiyor. 

Etlerin kolay bozulabilen yüksek riskli besinler grubu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dondurucudan çıkarılıp çözdürülen etlerin kesinlikle yeniden dondurulmaması, çözünen etin hemen pişirilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
