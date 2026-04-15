Yeraltı Yeni Bölüm Bugün Neden Yok Ne Zaman? NOW TV Yayın Akışı

Lila Ceylan
15.04.2026 - 20:47

Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısının ardından televizyon dünyasında da yayın akışları değişti. Kahramanmaraş’ta yaşanan ve can kaybına yol açan olay sonrası bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. 15 Nisan Çarşamba günü için yapılan son dakika düzenlemeleriyle ekran planları yeniden şekillendi.

Peki, NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisi bu akşam ekrana gelecek mi?

İşte 15 Nisan Çarşamba NOW TV yayın akışı

Reklam

Yeraltı Neden Yok?

NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nın yeni bölümünün bu akşam (15 Nisan Çarşamba) seyirciyle buluşması bekleniyordu. Bu akşam yeni bölümlerinin yayınlanması beklenen diğer diziler gibi Yeraltı'nın da Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı nedeniyle yayınlanmayacağı öğrenildi. 

Yeraltı, bu akşam (15 Nisan Çarşamba) tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

Yeraltı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünün 22 Nisan Çarşamba akşamı her zamanki saatinde yayınlanması bekleniyor. 

NOW TV Yayın Akışı 15 Nisan Çarşamba

16.30 Yeraltı (Tekrar bölümü)

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı (Tekrar bölümü)

Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
