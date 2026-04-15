Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Meydana Gelen Okul Saldırılarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı, tarifsiz bir acıya dönüştü.

İlk açıklamalarda 3 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtilmişti. Ancak dakikalar ilerledikçe gelen haberler daha da yıkıcı oldu. Can kaybı 9’a yükseldi. Okul sıralarında olması gereken çocukların hayatını kaybettiği bu olay, herkesi derinden sarstı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, “Dokuz vefatımız var; sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğun bakımda, üçünün durumu kritik” sözleriyle tablonun ağırlığını gözler önüne serdi.

Ülke hem ayağa kalktı, hem yasa boğuldu. Saldırıyla ilgili detaylara yayın yasağı getirilirken halk soluğu sosyal medyada aldı. Tepkiler gecikmedi.