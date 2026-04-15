Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Meydana Gelen Okul Saldırılarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2026 - 18:38

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan kan donduran saldırı sonrası Türkiye yasa boğuldu. Can kaybının artmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, tüm ülke ayağa kalktı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan dehşet, ülkenin yüreğini paramparça etti...

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı, tarifsiz bir acıya dönüştü.

İlk açıklamalarda 3 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtilmişti. Ancak dakikalar ilerledikçe gelen haberler daha da yıkıcı oldu. Can kaybı 9’a yükseldi. Okul sıralarında olması gereken çocukların hayatını kaybettiği bu olay, herkesi derinden sarstı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, “Dokuz vefatımız var; sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğun bakımda, üçünün durumu kritik” sözleriyle tablonun ağırlığını gözler önüne serdi.

Ülke hem ayağa kalktı, hem yasa boğuldu. Saldırıyla ilgili detaylara yayın yasağı getirilirken halk soluğu sosyal medyada aldı. Tepkiler gecikmedi.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
