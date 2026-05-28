Babasının Kopyası Çıktı: Tolga Sarıtaş Oğlu Ali'nin Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Magazin dünyasının çok konuştuğu düğün, romantik kareleri ve ünlü davetlileriyle günlerce konuşulmuştu. Gözlerden uzak ama oldukça uyumlu bir ilişki yaşayan çift, evlilik haberleriyle hayranlarını da oldukça mutlu etmişti.

Mutlu evliliklerini kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandıran çiftten gelen haber sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2025 yılında erkek bebek beklediklerini açıklamış, oğullarına “Ali” adını vereceklerini duyurmuşlardı. Çiftin minik oğulları Ali ise 19 Eylül 2025 tarihinde dünyaya geldi. Baba olmanın heyecanını sık sık dile getiren Tolga Sarıtaş’ın aile yaşantısına oldukça düşkün olduğu konuşulurken, oyuncu oğlunu uzun süre kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde hayranlarını heyecanlandıran sürpriz bir gelişme yaşandı. Tolga Sarıtaş, sosyal medya hesabından oğlu Ali’yi ilk kez doğrudan paylaştı. Oyuncunun oğluyla verdiği samimi kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri minik Ali’nin babasına olan benzerliğini konuşurken, “aynı babası”, “küçük Tolga geliyor” ve “bu genler şaka mı?” yorumları sosyal medyada gündem oldu.