Babasının Kopyası Çıktı: Tolga Sarıtaş Oğlu Ali'nin Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2026 - 10:48
Gerek yakışıklılığı gerek başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Tolga Sarıtaş, bu kez kariyeriyle değil aile hayatıyla gündemde! “Güneşin Kızları”, “Söz” ve son olarak “Teşkilat” dizisindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun süre oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Sarıtaş’ın minik Ali’yle yaptığı paylaşım ise sosyal medyada olay oldu. Takipçileri küçük Ali’nin babasına olan inanılmaz benzerliğini konuşmadan edemedi!

Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Tolga Sarıtaş, yıllardır hem karizması hem de başarılı performanslarıyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Kariyerine küçük rollerle başlayan Sarıtaş, özellikle gençlik dizilerinden aksiyon projelerine uzanan yükselişiyle adeta jenerasyonunun en dikkat çeken erkek oyuncularından biri haline geldi. “Muhteşem Yüzyıl”daki Şehzade Cihangir performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ardından “Güneşin Kızları”nda hayat verdiği Ali Mertoğlu karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle genç izleyicinin sevgilisi haline gelen Sarıtaş, “Söz” dizisindeki Üsteğmen Yavuz Karasu karakteriyle ise kariyerinin zirve dönemlerinden birini yaşadı. Uzun süre sosyal medyada konuşulan oyuncu, aksiyon projelerinin aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Başarılı oyuncu son yıllarda “Arıza”, “Baba” ve dijital platform projeleriyle adından söz ettirmeye devam ederken, şu sıralar TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat ile gündemde. Dizide canlandırdığı Altay Yalçındağ karakteriyle aksiyon ve dramı bir arada taşıyan Sarıtaş, izleyiciden yine tam not almayı başardı. Özellikle dizinin aksiyon sahneleri ve oyuncunun fiziksel performansı sosyal medyada sık sık viral oluyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı ile 27 Haziran 2024 tarihinde Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasının çok konuştuğu düğün, romantik kareleri ve ünlü davetlileriyle günlerce konuşulmuştu. Gözlerden uzak ama oldukça uyumlu bir ilişki yaşayan çift, evlilik haberleriyle hayranlarını da oldukça mutlu etmişti.

Mutlu evliliklerini kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandıran çiftten gelen haber sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2025 yılında erkek bebek beklediklerini açıklamış, oğullarına “Ali” adını vereceklerini duyurmuşlardı. Çiftin minik oğulları Ali ise 19 Eylül 2025 tarihinde dünyaya geldi. Baba olmanın heyecanını sık sık dile getiren Tolga Sarıtaş’ın aile yaşantısına oldukça düşkün olduğu konuşulurken, oyuncu oğlunu uzun süre kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde hayranlarını heyecanlandıran sürpriz bir gelişme yaşandı. Tolga Sarıtaş, sosyal medya hesabından oğlu Ali’yi ilk kez doğrudan paylaştı. Oyuncunun oğluyla verdiği samimi kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri minik Ali’nin babasına olan benzerliğini konuşurken, “aynı babası”, “küçük Tolga geliyor” ve “bu genler şaka mı?” yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
