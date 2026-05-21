Kerimcan Durmaz’ın Yeni Şarkısı "Hadi Oyna Bana" Klibiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!

İlk olarak sosyal medyadaki videolarıyla hayatımıza giren Kerimcan, kısa sürede kendine has tarzı, enerjisi ve paylaşımlarıyla dev bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Sosyal medya fenomenliğini televizyon dünyasına taşıyan Durmaz, ardından DJ performansları, sahne şovları ve müzik çalışmalarıyla bambaşka bir kariyer yoluna yöneldi.

Son yıllarda müzik kariyerine ağırlık veren Kerimcan Durmaz; “Peşimde”, “Vida Loca”, “KMN”, “Salla”, “Nerdesin” ve “Yangın Var” gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Özellikle yüksek prodüksiyonlu klipleri, dans koreografileri ve iddialı imaj değişimleriyle sık sık sosyal medyada viral olmayı başaran fenomen isim, eğlence dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi.

Öte yandan Kerimcan Durmaz’ın adı geçtiğimiz yıllarda yaşadığı hukuki süreçlerle de gündeme gelmişti. “Yasa dışı bahse teşvik” soruşturması kapsamında tutuklanıp kısa süre sonra tahliye edilen Durmaz, bu süreçte yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Yaşadığı tüm tartışmalara rağmen sahne hayatına ve içerik üretimine hız kesmeden devam eden Kerimcan, şimdi ise yeni şarkısıyla gündemde.