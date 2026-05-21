Kerimcan Durmaz’ın Yeni Şarkısı "Hadi Oyna Bana" Klibiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Sosyal medyanın en olay yaratan isimlerinden Kerimcan Durmaz, yıllardır yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Türkiye’nin en popüler internet figürlerinden biri haline gelen Kerimcan; DJ performansları ve müzik kariyeriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde çıkardığı şarkılar ve yüksek prodüksiyonlu klipleriyle müzik sektöründe de iddiasını sürdüren Durmaz, şimdi ise yeni projesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kerimcan Durmaz’ın “Hadi Oyna Bana” adlı yeni şarkısından paylaştığı ilk klip kesiti kısa sürede gündem oldu.

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, yıllardır magazin dünyasının gündeminden düşmüyor.

İlk olarak sosyal medyadaki videolarıyla hayatımıza giren Kerimcan, kısa sürede kendine has tarzı, enerjisi ve paylaşımlarıyla dev bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Sosyal medya fenomenliğini televizyon dünyasına taşıyan Durmaz, ardından DJ performansları, sahne şovları ve müzik çalışmalarıyla bambaşka bir kariyer yoluna yöneldi.

Son yıllarda müzik kariyerine ağırlık veren Kerimcan Durmaz; “Peşimde”, “Vida Loca”, “KMN”, “Salla”, “Nerdesin” ve “Yangın Var” gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Özellikle yüksek prodüksiyonlu klipleri, dans koreografileri ve iddialı imaj değişimleriyle sık sık sosyal medyada viral olmayı başaran fenomen isim, eğlence dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi.

Öte yandan Kerimcan Durmaz’ın adı geçtiğimiz yıllarda yaşadığı hukuki süreçlerle de gündeme gelmişti. “Yasa dışı bahse teşvik” soruşturması kapsamında tutuklanıp kısa süre sonra tahliye edilen Durmaz, bu süreçte yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Yaşadığı tüm tartışmalara rağmen sahne hayatına ve içerik üretimine hız kesmeden devam eden Kerimcan, şimdi ise yeni şarkısıyla gündemde.

Kerimcan Durmaz, 22 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak yeni şarkısı “Hadi Oyna Bana” için sosyal medya hesabından kısa bir klip kesiti paylaştı.

Daha yayınlanmadan gündem olan fragmanda renkli sahneler, Roman konsepti ve enerjik dans performansları dikkat çekti. Klipte ünlü model Yeliza Veta’nın da yer aldığı öğrenilirken, sosyal medya kullanıcıları özellikle Kerimcan’ın tarzını, sahne enerjisini ve şarkının ritmini konuşmaya başladı.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım sosyal medyada viral olurken, bazı kullanıcılar Kerimcan Durmaz’ın müzik kariyerini destekledi, bazıları ise klipten ve kız isteme sahnelerinden goygoy çıkardı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
