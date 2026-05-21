article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Haluk Levent’in Sağlık Durumuyla İlgili Korkutan Gelişme Sonrası Açıklama Geldi

Haluk Levent’in Sağlık Durumuyla İlgili Korkutan Gelişme Sonrası Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 13:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent, yıllardır sadece şarkılarıyla değil kurucusu olduğu AHBAP Derneği üzerinden yaptığı yardımlarla da milyonların sevgisini kazanmayı başarıyor. “Elfida”, “Yollarda Bulurum Seni”, “Aşkın Mapushane” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla nesillerdir dinlenen usta sanatçı, sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak Eskişehir konseri sonrası yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent’in yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini korkuttu. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin AHBAP Derneği’nden resmi açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır dillere pelesenk olmuş onlarca şarkısıyla Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Haluk Levent, sadece müziğiyle değil yardım çalışmaları ve AHBAP Derneği’yle yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de milyonların gönlünde bambaşka bir yere sahip.

Yıllardır dillere pelesenk olmuş onlarca şarkısıyla Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Haluk Levent, sadece müziğiyle değil yardım çalışmaları ve AHBAP Derneği’yle yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de milyonların gönlünde bambaşka bir yere sahip.

Sahnedeki enerjisi, samimi tavırları ve yıllardır bitmeyen yardım seferberliğiyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bu kez hayranlarını korkutan sağlık haberiyle konuşulmaya başlandı.

57 yaşındaki sanatçı, Eskişehir’de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserin ardından AFAD ile gerçekleştireceği toplantı için Ankara’ya doğru yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında aniden fenalaşan Haluk Levent’in durumu kısa sürede ciddileşti. Ünlü sanatçı acil olarak Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından Haluk Levent’e mide kanaması teşhisi konulduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından Haluk Levent’e mide kanaması teşhisi konulduğu öğrenildi.

Doktorların hızlı müdahalesi sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sanatçının sağlık haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri ve sanat camiasından pek çok isim art arda geçmiş olsun mesajları paylaşırken gözler AHBAP Derneği’nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

Öte yandan Haluk Levent’in aylar önce Muğla konseri sonrası da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve o dönemde strese bağlı mide spazmı teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın