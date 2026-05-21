Haluk Levent’in Sağlık Durumuyla İlgili Korkutan Gelişme Sonrası Açıklama Geldi

Doktorların hızlı müdahalesi sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sanatçının sağlık haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri ve sanat camiasından pek çok isim art arda geçmiş olsun mesajları paylaşırken gözler AHBAP Derneği’nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

Öte yandan Haluk Levent’in aylar önce Muğla konseri sonrası da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve o dönemde strese bağlı mide spazmı teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilmişti.