Bir Zamanlar Mahkum Taşıyordu: Şimdi Bambaşka Bir Amaca Hizmet Ediyor

Demiryolu, geçmişin izlerini silmeden, Tierra del Fuego Milli Parkı'nın içinden geçen tarihi bir turizm hattı olarak sil baştan yeniden inşa edildi. Bugün 'Dünyanın Sonu' istasyonundan bu buharlı trene binen yolcular, büyüleyici bir doğanın içinden geçerken bir yandan da Ushuaia mahkumlarının dramatik öykülerini ve bu topraklarda 10 bin yıldan fazla süredir yaşayan yerli Yaghan halkının köklü tarihini dinliyorlar.

Muhteşem ormanları, sisli vadileri ve karlı dağları aşarak milli parkın derinliklerindeki El Parque istasyonuna ulaşan demiryolu, yılda yaklaşık 100 bin turisti ağırlıyor. Bir zamanlar sürgünlerin ve ağır işçiliğin sembolü olan bu karanlık hat, bugün Arjantin'in ve dünyanın en heyecan verici, en el değmemiş coğrafyalarını keşfetmenin en nostaljik yolu olarak bambaşka bir amaca hizmet ediyor.