article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Zamanlar Mahkum Taşıyordu: Şimdi Bambaşka Bir Amaca Hizmet Ediyor

Bir Zamanlar Mahkum Taşıyordu: Şimdi Bambaşka Bir Amaca Hizmet Ediyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 14:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantin’in en güney ucunda, bir zamanlar azılı mahkumların elleriyle döşediği ve kereste taşımak için kullanılan bir yük hattı, bugün dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan büyüleyici bir gezi rotasına dönüştü. 'Dünyanın Sonu Treni' (El Tren del Fin del Mundo) adıyla bilinen bu hat, karanlık geçmişini geride bırakarak doğanın kalbine uzanan nostaljik bir yolculuk sunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Fuegian Demiryolu, ürpertici takma adına rağmen bu unvanı kıyamet senaryolarından değil, coğrafi konumundan alıyor; çünkü burası gezegenin en güneyinde yer alan aktif demiryolu hattı.

Güney Fuegian Demiryolu, ürpertici takma adına rağmen bu unvanı kıyamet senaryolarından değil, coğrafi konumundan alıyor; çünkü burası gezegenin en güneyinde yer alan aktif demiryolu hattı.

Ancak bu hattın asıl çarpıcı yanı, üzerine kurulduğu trajik ve amansız insan hikayesi. Her şey 1909 yılında, Arjantin hükümetinin Buenos Aires'ten getirdiği mahkumlar için ülkenin en ücra köşesi olan Ushuaia’da bir ceza kolonisi kurmasıyla başladı. Mahkumlar, cezalarının bir parçası olarak hem kendi kalacakları devasa hapishane binalarını inşa etmek hem de bu inşaatlara kaya, kum ve kereste taşıyacak olan demiryolunun ilk ahşap raylarını döşemekle görevlendirildi.

İlk yıllarında yerel halk tarafından "El Tren de los Presos" (Mahkumlar Treni) olarak anılan bu hat, Ushuaia kasabası büyüdükçe gelişti.

İlk yıllarında yerel halk tarafından "El Tren de los Presos" (Mahkumlar Treni) olarak anılan bu hat, Ushuaia kasabası büyüdükçe gelişti.

Zamanla ahşap rayların yerini çelik raylar aldı ve tren, kasabanın odun ihtiyacını karşılamak için balta girmemiş ormanların derinliklerine kadar ilerledi.

1947 yılına gelindiğinde Ushuaia Hapishanesi kapatıldı ve yerine bir deniz üssü kuruldu. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, 1949 yılında meydana gelen şiddetli Tierra del Fuego depremi, demiryolu hattına devasa zararlar verdi. Hat onarılamadı ve tren, arkasında yüzlerce mahkumun gözyaşını ve emeğini bırakarak yaklaşık yarım asır sürecek derin bir sessizliğe gömüldü.

Küllerinden doğma hikayesi ise 1994 yılında başladı.

Küllerinden doğma hikayesi ise 1994 yılında başladı.

Demiryolu, geçmişin izlerini silmeden, Tierra del Fuego Milli Parkı'nın içinden geçen tarihi bir turizm hattı olarak sil baştan yeniden inşa edildi. Bugün 'Dünyanın Sonu' istasyonundan bu buharlı trene binen yolcular, büyüleyici bir doğanın içinden geçerken bir yandan da Ushuaia mahkumlarının dramatik öykülerini ve bu topraklarda 10 bin yıldan fazla süredir yaşayan yerli Yaghan halkının köklü tarihini dinliyorlar.

Muhteşem ormanları, sisli vadileri ve karlı dağları aşarak milli parkın derinliklerindeki El Parque istasyonuna ulaşan demiryolu, yılda yaklaşık 100 bin turisti ağırlıyor. Bir zamanlar sürgünlerin ve ağır işçiliğin sembolü olan bu karanlık hat, bugün Arjantin'in ve dünyanın en heyecan verici, en el değmemiş coğrafyalarını keşfetmenin en nostaljik yolu olarak bambaşka bir amaca hizmet ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın